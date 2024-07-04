「我踹爆那老廢物了！」 川普在高爾夫球場狂嘲拜登畫面曝光
美國總統拜登（Joe Biden）在上周舉行的美國總統大選首場電視辯論中表現糟糕，讓對手前總統川普（Donald Trump）屢屢逮到機會調侃，近日美媒曝光一段川普在高爾夫球場的畫面，川普坐在高爾夫球車上談到首場辯論表現，當場「我們踹爆了那個老廢物(指拜登)」，接著提到只要對付「糟糕的」副總統賀錦麗就好。
國際中心顏得智／綜合報導
美媒《Daily Beast》(每日野獸)公開了一段畫面，川普坐在高爾夫球車上，小兒子拜倫（Barron Trump）也坐在旁邊，川普為上周的辯論表現給出殘酷評價，隨即大酸拜登，「我們踹爆了那個老廢物（指拜登），他是個壞人，他準備要退選了，我將他踢了出去，這代表我們只要面對卡麥拉(指賀錦麗)」。
談到賀錦麗，川普也沒給好評價，先是酸讓賀錦麗來當對手對自己來說更好，隨後脫口噴出「她（賀錦麗）太糟糕了，她真可憐哪，她簡直爛透了」。
影片後段，川普提到了俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）以及中國國家主席習近平，「你能想像那個人(指拜登)與蒲亭打交道嗎？還有中國國家主席，他是個兇狠的人，是個惡棍」，認為拜登無法對付兩人；最後則表示，「但他們也只是宣布他（拜登）可能毀退出，讓我們繼續打他吧」。
《每日野獸》發布這段影片後，影片片段隨即也在川普所創立的社交平台Truth Social上發布。不過，目前尚無法確認該段影片的拍攝時間、地點與真實性。
隨著首場辯論結束，拜登的表現引發民主黨內憂心，不斷透過美國媒體放出退選輿論施壓，幾名眾議員率先表態呼籲拜登退選，但民主黨籍州長也聯合起來，發聲力挺拜登連任。