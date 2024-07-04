中國「福建號」可能進行第3次海試！分析：對台獨分子示警

「我踹爆那老廢物了！」　川普在高爾夫球場狂嘲拜登畫面曝光

▲共和黨前美國總統川普自認在首場辯論會中打爆了對手現任總統拜登，美媒近日流出他大肆嘲諷拜登的談話。（圖／美聯社／達志影像）
▲共和黨前美國總統川普自認在首場辯論會中打爆了對手現任總統拜登，美媒近日流出他大肆嘲諷拜登的談話。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心顏得智／綜合報導

美國總統拜登（Joe Biden）在上周舉行的美國總統大選首場電視辯論中表現糟糕，讓對手前總統川普（Donald Trump）屢屢逮到機會調侃，近日美媒曝光一段川普在高爾夫球場的畫面，川普坐在高爾夫球車上談到首場辯論表現，當場「我們踹爆了那個老廢物(指拜登)」，接著提到只要對付「糟糕的」副總統賀錦麗就好。

我是廣告 請繼續往下閱讀
美媒《Daily Beast》(每日野獸)公開了一段畫面，川普坐在高爾夫球車上，小兒子拜倫（Barron Trump）也坐在旁邊，川普為上周的辯論表現給出殘酷評價，隨即大酸拜登，「我們踹爆了那個老廢物（指拜登），他是個壞人，他準備要退選了，我將他踢了出去，這代表我們只要面對卡麥拉(指賀錦麗)」。

談到賀錦麗，川普也沒給好評價，先是酸讓賀錦麗來當對手對自己來說更好，隨後脫口噴出「她（賀錦麗）太糟糕了，她真可憐哪，她簡直爛透了」。

影片後段，川普提到了俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）以及中國國家主席習近平，「你能想像那個人(指拜登)與蒲亭打交道嗎？還有中國國家主席，他是個兇狠的人，是個惡棍」，認為拜登無法對付兩人；最後則表示，「但他們也只是宣布他（拜登）可能毀退出，讓我們繼續打他吧」。

《每日野獸》發布這段影片後，影片片段隨即也在川普所創立的社交平台Truth Social上發布。不過，目前尚無法確認該段影片的拍攝時間、地點與真實性。

隨著首場辯論結束，拜登的表現引發民主黨內憂心，不斷透過美國媒體放出退選輿論施壓，幾名眾議員率先表態呼籲拜登退選，但民主黨籍州長也聯合起來，發聲力挺拜登連任。


達美航空緊急轉降！竟因「飛機餐」惹禍　國際航班全改吃義大利麵

民主黨內部角力激烈！州長們表態力挺拜登連任

拜登遭黨內頻放話逼退選！路透：賀錦麗是首要替代人選

巷仔內／中國海警就是「第二海軍」！對台近海戰略的推拖拉之術

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
我是廣告 請繼續往下閱讀
美國大選