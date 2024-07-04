中菲南海船隻衝突！菲律賓要北京賠3300萬 中國外交部：停止挑釁
我國澎湖漁船「大進滿88號」日前遭中國海警扣押，引發外界關注，不僅是台灣，中國海警近來也頻頻與菲律賓在南海爆發衝突，菲律賓軍方要求中國應為上月雙方船隻碰撞事件賠償6000萬披索、約新台幣3300萬元。對此，中國外交部發言人毛寧今（4）日回應表示，中國維權正當合法，呼籲菲律賓停止挑釁，回到對話協商的正軌。
記者倪浩軒/綜合報導
中國、菲律賓今年在南海區域頻傳衝突，尤其日前一場衝突當中甚至造成菲國船員手指斷裂，中國海警還「繳獲」了菲律賓船上槍枝，讓菲律賓軍隊參謀總長布勞納（Romeo Brawner）十分不滿，要求中國應為此賠償6000萬披索。
中國外交部發言人毛寧今日在例行記者會上被問到此事時表示，菲方非法運補挑釁在先，中方維權執法正當合法，菲方應為其侵權行徑承擔後果。毛寧強調，菲律賓「非法侵闖」仁愛礁海域已嚴重侵犯中方主權，敦促菲方停止侵權挑釁，回到透過對話協商、妥善管控分歧的正確軌道上來。
另外，被問到是否在菲律賓周圍部署導彈進行威嚇時，毛寧則回應稱「中國堅持走和平發展道路，奉行防禦性的國防政策，不對任何國家構成威脅」。然而，毛寧也補充說，「當然，我們也絕不會坐視自身的正當權益和地區的和平穩定受到侵犯和威脅」。