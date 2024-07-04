WATERBOMB確定9月14、15台北舉辦 K-POP迷嗨翻留言：BLACKPINK！
南韓潑水音樂節WATERBOMB是集結DJ、K-POP和水上娛樂的夏季活動，每年都邀請超多知名藝人共襄盛舉，今年更破天荒要到各國舉辦，台北站確定9月14日、15日在大佳河濱公園舉行，嗨翻網友表示：「許願BLACKPINK！」
記者陳雅蘭／綜合報導
2024年WATERBOMB除了造訪韓國各個地區，也決定要到香港、杜拜、日本、新加坡、曼谷、台北、洛杉磯、馬尼拉、胡志明、廈門、峇里等地舉辦，日前韓國出席名單陸續釋出，一字排開都是樂壇屆大咖，目前首爾3場卡司為：Zico、Jay Park、Simon D、華莎、Changmo、SHINee泰民、姜丹尼爾、宣美、TWICE娜璉、請夏、SHINee珉豪、NCT WayV、白虎、GOT有謙、Jessi、泫雅、KISS OF LIFE、Loco、BTOB旼赫、權恩妃、Gray、fromis_9、Giriboy、PH-1、禹元才、BIG Naughty、BIBI、李泳知、YooA、LUN8、P1Harmony、82MAJOR等人，其他地區還有HIGHLIGHT、EPIK HIGH等藝人，陣容堅強。
如今台北場定檔9月14日、15日在大佳河濱公園登場，屆時卡司想必不會讓大家失望，許多民眾表示：「許願BLACKPINK！」、「會有誰來好緊張！」紛紛在主辦單位臉書刷一排清單，可見WATERBOMB的關注與驚人魅力。
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