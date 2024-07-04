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台積電登千金股！什麼是個股期貨夜盤？對投資人有什麼好處？

▲權值王台積電今（4）日一開盤立即衝破1000元，終場上漲26元，收在1005元，正式加入「千金股俱樂部」。（圖／擷取自Pixabay）
▲權值王台積電今（4）日一開盤立即衝破1000元，終場上漲26元，收在1005元，正式加入「千金股俱樂部」。（圖／擷取自Pixabay）

財經生活中心/綜合報導

權值王台積電今（4）日一開盤立即衝破1000元，終場上漲26元，收在1005元，正式加入「千金股俱樂部」。回顧前一日（3日），台積電ADR於3日早盤勁揚約3%，台灣個股期夜盤同步大漲，並於晚間22時57分，以一筆18口的外盤交易衝上千元，後續一度攻上1010元天價，當時就已有不少投資人大喊「見證歷史」。台積電與台灣個股期、台積電ADR之間存在著什麼樣的關係？為何常有人說不只ADR，個股期夜盤也是台股台積電的觀察指標呢？

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台灣個股期與ADR與台股大盤會有同向的連動，但漲跌幅度並不會百分之百一樣。台股的正常交易時間可能會有資訊時間點的落差，像是台積電法說會下午才開，所以在正常交易時間內，無法反映在股市上，但下午到晚上的股票期貨盤及ADR能馬上反映出法說會的內容，漲跌的幅度可作為隔日台股正常交易時大致參考的方向。

在每天早上9時台股開盤前，不少投資人會把「台積電ADR」當作台積電的風向球，ADR（美國存託憑證）指的是已在其他國家上市的公司，在美國發行存託憑證，台積電ADR就是台積電在美國發行的信託憑證，持有台積電ADR的美國投資人，享有的是和台股台積電投資人同樣的權利，只是上市地點、購買的幣別不同，兩者最大的差別是交易成本、計價方式。

至於股票期貨跟一般的股票最大的區別在於「商品本質」。「股票」是一種公司的股權，可長期持有，交易單位是「張」；「股票期貨」則是以股票作為標的物的期貨合約，會有到期結算的問題，以「口」計算，1口股期相當於2000股股票。

個股期貨夜盤交易時間為傍晚的5時25分至次日上午5時，台積電股票期貨是第一檔夜盤可交易的股期，旨在讓投資者能夠在更靈活的時間內進行交易。

根據統一期貨資料顯示，台積電股期夜盤開放後，提供投資人3大效益。首先，台積電作為台指控盤的工具，價格容易跳空，開啟夜盤可降低台積電個股期貨跳空風險，增加交易機會。第二，台積電法說會發布營收，或美股半導體廠的財報公布重大事件時，可能會對股價產生劇烈影響，股期開放可提供投資人因應事件、進行避險或調整策略的機會，不必等到第二天早上。

第三，台積電ADR與台灣股票因市場區別不同、匯率、折溢價等因素，兩者無法直接比較，台積電期貨夜盤推出，可成為普通股更直接的觀察指標。

總結來說，當法說會或有重大事件發生可能會影響股價時，在股票期貨開放夜盤交易後，投資人可提早於夜盤透故股票期貨進行避險，或把握事件所帶來的交易機會；若當台積電現貨直接跳空開高，未提前佈局的投資人，只能追高進場，若當時有股期可供交易，投資人即可於夜盤提早佈局台積電偏多部位，掌握更好的獲利機會。

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