富邦金股東注意！除息交易日、最後過戶日、現金股利發放日全出爐
富邦金控日前通過112年度盈餘分配案，普通股每股配發2.5元現金股利，0.5元股票股利，今（4）日宣布7月19日為現金股利除息交易日，7月22日為最後過戶日、7月27日為現金股利除息基準日，甲種特別股股息年率為4.1%、乙種特別股股息年率3.6%，合計特別股股息分派金額36億3654萬2614元，而8月21日為現金股利發放日。
記者林莞茜／綜合報導
富邦金控上（6）月14日舉行113年股東常會，富邦集團董事長蔡明忠親自出席，但因富邦金董事長蔡明興到國外出差，改透過線上方式向股東致意，會議則由副董事長曾銘宗主持 ，會中也通過112年度盈餘分配案，普通股每股配發2.5元現金股利，0.5元股票股利，同時通過補選王儷娟擔任第9屆獨立董事。
根據富邦金控今日公告，股票股利部分，因6月14日股東常會同步通過補選獨立董事選舉案，該議案須報送銀行局，並向經濟部商業司申請變更登記；再向證期局申請資本公積轉增資發行新股，並待核准後訂定配股基準日等相關時程及配發事宜。
而為提升資本規模及強化財務結構，富邦金股東會也通過資本公積轉增資發行新股案，擬自公司資本公積提撥65億0748萬6620元撥充資本發行新股，每股面額10元，計發行普通股6億5074萬8662股，以及通過長期資金募集案，由股東會授權董事會視市場狀況及未來公司資金需求情形籌措長期資金，其發行股數以不超過15億股為原則，此舉將有助強化公司競爭力，對股東權益亦有正面助益。
展望2024年，副董事長曾銘宗強調，在兼顧風險管理與穩健業務成長下，富邦金將持續深耕台灣市場以及佈局亞洲，未來將持續尋求各項合作機會，除致力於提升現有海外事業營運成果，並以大中華地區及亞洲為重心，評估併購及參股機會，穩定朝成為「亞洲一流金融機構」的目標邁進。