性感歌姬本多RuRu消失8年近況曝！曾被瘋傳死訊　過往事蹟一次看

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本多RuRu於1976年3月18日在中國遼寧省瀋陽市出生，在1992年隨著媽媽一起移民日本，她在拉麵店一邊打工一邊學習日文，並於1993年參加東京電視台的《外國人歌謠大賽》，成功闖入決賽。後來她又在1995年參加日本KDD國際電話公司舉辦的「第一屆在日華人卡拉OK大賽」，拿下第一名，之後連續三年KDD公司都以她作為形象代言，自此知名度大開。本多RuRu也在1996年時，與日本創作男歌手宇崎龍童合作，在東京23個區舉行音樂會並同台演出，星途備受矚目。
本多RuRu節目開唱一鳴驚人 組4人團體「太陽與月亮」出道
本多RuRu在1998年參加了日本節目《五花八門淺草橋》推出的新人選秀特別企劃，當時她在經紀人的鼓勵下，寄出自己的DEMO帶，面試時更以惠妮休斯頓的《I'll Always Love You》贏得節目製作人的賞識，後來與稻葉貴子、信田美帆、小湊美和一起成立團體「太陽與月亮」。
組成團體「太陽與月亮」之後，團體也在1999年，推出首張日文單曲《月亮太陽》以及首張專輯《Taiyo & Ciscomoon 1》，專輯銷量高達35萬張以上，打進日本ORICON排行榜第4名，之後團體成員們在4個月內也各自發了單曲，都創下好成績，在同年12月囊括日本音樂界6大獎項的所有新人獎，可以說是實力非常堅強。
而「太陽與月亮」在2000年4月時，將團名正式改為「T&C Bomber」，並緊接著推出第7張日文單曲《Don't Stop》，同年7月又推出第8張日文單曲《正午的海市蜃樓》以及第2張專輯《2nd Stage》，之後製作人認為4位成員已有足夠的實力可以各自發展，便告知他們團體即將解散。本多RuRu剛好在同年認識了維京音樂總經理姚謙，對方便並引領她轉往台灣發展，她也在同年12月加盟維京音樂。
「太陽與月亮」發行2專輯後解散 個人加盟維京開啟台灣演藝之路
加盟維京音樂後，本多RuRu也在2001年3月，推出個人首張國語專輯《美麗心情》，正式進軍華語歌壇，當年憑著主打歌《美麗心情》、《愛上了》、《今天的祝福，明天的孤獨》、《一點點力量》紅遍全台。同年12月，她與歌手侯湘婷、吳克群、B.A.D合作拍攝3集音樂偶像劇《陽光果凍》。
隔年，本多RuRu推出了第2張國語專輯《Single》，並在同年6月參與偶像劇《月光森林》的演出。她馬不停蹄的在2003年再推出首張國語新歌加精選輯《跟我說》，主打歌《跟我說》和《愛情快閃族》當時也深受歌迷喜愛。另外，她在2003年與郭品超共同參與拍攝戴愛玲〈對的人〉的MV，也獲得許多粉絲讚賞。直到2004年2月，本多RuRu與維京音樂合約期滿，她便轉往戲劇圈發展，在同年6月參與偶像劇《戰神》演出「響子」一角。
轉戰戲劇圈之後，本多RuRu依然心繫音樂，她在2005年跟中國京文唱片簽約，並推出國語單曲《你一點都沒變》，後來因為合約問題，導致原定計畫推出的第三張國語專輯難產。直到2007年，她與日本亞神音樂簽約，在同年4月於日本推出首張日文專輯《初心》，回歸日本歌壇。
本多RuRu消失長達8年之久 一度在網路上被誤傳死訊
本多RuRu在2007年發行日文專輯之後，便消失了近8年的時間，網路上一度誤傳她已經死亡的消息，直到2015年她參加在東京舉行的「太陽與月亮Talk Live」活動，讓粉絲們又驚又喜，期待她可以再帶來新作品，不過她在2016年參加中國的《渭南第五屆青島啤酒節》之後，又消聲匿跡，轉為低調生活，直到2023年才又傳出她已經移居美國的消息。