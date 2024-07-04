真人版娜美林明禎秀火辣「黑色蕾絲Bra」！傲人上圍事業線被看光
因甜美外型加上32E的火辣身材，有「真人版娜美」之稱的大馬女神林明禎，日前因身體狀況不佳而宣布停工，回到馬來西亞老家養病。除了音樂創作外，累積不少影視作品的她，近日回到台北度過34歲生日，其中一張照片她身著黑色蕾絲Bra搭上米灰色罩衫的半透明「透視裝」，若隱若現的傲人上圍看得粉絲熱血沸騰，驚呼：「全都要被看光了！」
記者史平旭、楊慧玲／綜合報導
先前林明禎曾在社群平台上提及，自今年2月起就大病小病不斷反覆，用盡各種方法就是好不了，隨後她宣布工作全面暫停回到家鄉馬來西亞休養，讓許多粉絲相當擔心和心疼。不過隨著健康狀態的穩定，近日回到台北的林明禎除了重回練習室展開演藝工作外，也繼續分享自己在台北的生活，6月生日的她前幾日在社群平台曬出與友人一同慶生的照片，並配文表示：「近期台北的生活點滴」、「是要慶祝多少次生日」傳達與朋友一同慶生的喜悅。
眼尖的粉絲們立刻被其中一張「深Ｖ照」吸引注意力，照片中的林明禎豐滿的上圍被性感蕾絲黑Bra緊緊包住，但隔著性感的半透明罩衫也能看到的深邃事業線依然緊抓粉絲目光，就算她手上拿著蛋糕刀也擋不住蛋糕前面的「美麗風景」。
今年34歲的林明禎2014年底在台灣網路上迅速竄紅，被創作女歌手宇珩發掘，簽約角色音樂工作室。先後在台灣、香港等亞洲多地發展，不僅出鏡過陳奕迅的MV，早年也出演過台灣的偶像劇；她在香港發展後，更以《飯戲攻心》被香港電影金像獎提名為最佳女配角，多才多藝的她也曾發行音樂單曲。日前她傳出健康問題的風波後，讓多個國家地區粉絲憂心，如今的林明禎不僅在社群平台上大啖美食、秀出好身材，足見身體狀況恢復，也讓粉絲們鬆了一口氣。