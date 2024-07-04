新光金現增定價公布了！每股8.3元 預計募資138.61億元
金管會核定新光人壽提出的財業務改善計劃包括增資及發債，預計8月完成，資本適足率（RBC）將回到法定標準200%以上，新光金今（4）日也公告，16.7億股現金增資每股發行價8.3元，由於新光金短線股價走揚，每股發行價格比起申請送件時7.5元還高，可募集資金也增至138.61億元，預計8月完成。不過，若以新光金今日收盤價10.4元，等於以接近8折現增。
記者顏真真／台北報導
新光金公告，現增普通股16.7億股，發行價格每股8.3元，發行總金額達138.61億元，其中75％由原股東按認股基準日股東持股比例認購，每千股認購普通股新股約79.3股，另公開發行10%，以公開申購方式對外公開承銷，員工認股約15％，認股基準日則為7月19日，最後過戶日則落在7月14日，原股東及員工繳納期間為7月23日至31日，特定人認股繳款期間8月1日至7日，必要時得延長，預計在8月完成。
不過，新光金這次現增是在5月初送件，當時暫訂每股發行價格7.5元，5月20日核准生效，而現增生效後，股價也攀高，今日盤中最高來到10.6元，為2年3個月新高，因此，公司今日也決議增資的每股發行價提高至8.3元。