想洗三立勾結詐團？陳智菡批綠委誣指麥玉珍沒到 意圖遮掩非法！
立法院內政委員會今（4）日為選罷法修法審查展開朝野大亂鬥，綠委群起佔領主席台，並與民眾黨團主任陳智菡爆發唇槍舌戰，綠委大酸民眾黨立委麥玉珍沒出席會議，「還偷火龍果」。陳智菡則強調，麥玉珍明明就有簽到，綠委誣指她沒到，是不是想遮掩三立勾結詐團、綠能國家隊使用中國製產品的非法爭議？
記者林詠青／台北報導
民眾黨立院黨團主任陳智菡表示，在民進黨的字典中，沒有討論、不是民主，「只有癱瘓議事，才是民主」。民進黨不只是薪水小偷、更是民主綁匪。麥玉珍一早就到委員會簽到，要履行立委職權，準備討論及表決，簽到記錄也清楚顯示她一早就到委員會。但民進黨立委卻霸佔主席台、癱瘓議事，還反過頭誣指麥玉珍沒到，民進黨立委造謠、惡質的程度令人髮指。「看來，在民進黨字典中，沒有討論不是民主，只有癱瘓議事，才是民主。」
她強調，今天選罷法若能在內委會表決，因為民眾黨反對提高罷免門檻，國民黨的提案就會被否決，但民進黨卻不討論、不表決、只想霸佔委員會吹冷氣、爽吃炸雞，還一度軟禁議事人員，鬧了一整天，「我們倒想問問民進黨，你們到底想幹什麼？」是不是想洗掉「三立新聞跟詐騙集團勾結聯手詐騙 」的新聞？想模糊「綠能國家隊引中國資訊系統入侵軍事要塞」，軍方還帶頭遮掩的醜聞？