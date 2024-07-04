中國女子冒用身分當上菲國市長！本尊「人間蒸發」 當局急尋
菲律賓丹轆省自治市班班（Bamban）市長艾利絲.郭（Alice Guo）涉非法境外賭博、包庇犯罪集團，且身分神祕，被國會議員質疑是中國間諜，後被揭露以假身分參選，與中國公民郭華萍（Guo Hua Ping）指紋完全相符，菲律賓國家調查局（NBI）進一步調查發現，「Alice Guo」竟也真有其人，但本尊人間蒸發消失中，已開出懸賞5萬披索（約2.77萬台幣）協尋。
國際中心顏得智／綜合報導
綜合菲媒報導，全案起因於3月，斑班市一處網路詐騙園區被破獲，以博弈包裝，實為人口販運和非法拘留，當地警方和調查人員意外發現，詐騙園區就在市長艾利絲的辦公室後方，且艾莉絲本人還持有園區一半的土地，進而追查出她名下甚至有私人直升機和多部豪車，儘管她聲稱已全數變賣。
郭華萍被要求前往菲律賓參議院接受質詢，卻對自己的身世含糊其辭，菲律賓參議員洪蒂韋羅斯（Risa Hontiveros）當場質問她是否是中國間諜。
菲律賓國家調查局進行指紋比對後，發現艾莉絲與中國公民郭華萍指紋完全相符，假身分隨即被揭穿，因郭華萍是在1990年8月31日出生於中國福建。此外，調查還發現，Alice Guo真有其人，全名為Alice Leal Guo，生日為1986年7月12日，與艾莉絲當市長時對外聲稱的一樣。
Alice Guo本尊至今下落不明，菲律賓當局也開出懸賞今5萬披索協尋，近日雖又查出一名以Alice Guo為名的民眾，但身分與指紋皆不符。