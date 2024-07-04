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趙娟週化身「勝利精靈」！台日韓同隊很獨特　首登大巨蛋直呼緊張

▲趙娟週加入統一獅後，成為首支擁有台日韓女孩的球隊，趙娟週受訪也貼心表示，自己有考慮開始學日文。（圖／記者葉政勳攝）
▲趙娟週加入統一獅後，成為首支擁有台日韓女孩的球隊，趙娟週受訪也貼心表示，自己有考慮開始學日文。（圖／記者葉政勳攝）

記者林之越/台北報導

趙娟週來台化身「勝利精靈」！統一獅啦啦隊UniGirls在月初宣布，韓籍成員趙娟週入團，並將在統一獅首次的臺北大巨蛋主場賽事登場，。今（4）日UniGirls提前進入大巨蛋進行彩排，趙娟週對於首次登場感到相當緊張，而談到加入的球隊都打入總決賽，表示自己來台後可能運氣真的有變好關於UniGirls成為首支擁有台、日、韓籍成員的啦啦隊，她也表示是很獨特的經驗

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籃球、棒球雙棲　化身「勝利精靈」

趙娟週過去曾擔任韓國職棒韓華鷹、樂天巨人擔任啦啦隊女孩，除了棒球領域外，也參與韓國職籃、職排、職足看台應援。來到台灣後，先是在上半季加入桃園璞園領航猿啦啦隊Pilots Crew，在今年7月起，在正式加入統一獅UniGirls，達成籃球、棒球雙棲

▲統一獅將在本週末迎來首次的大巨蛋主場賽事，啦啦隊UniGirls也在今（4）日提前進入大巨蛋進行賽前表演彩排。（圖／記者葉政勳攝）
▲統一獅將在本週末迎來首次的大巨蛋主場賽事，啦啦隊UniGirls也在今（4）日提前進入大巨蛋進行賽前表演彩排。（圖／記者葉政勳攝）
特別值得一提的是，日前加入領航猿，以及現在加入統一獅，兩隊在各自聯賽中都闖入總決賽，而統一獅更是早已拿下上半季總冠軍，趙娟週儼然化身「勝利精靈」。對此，趙娟週說：「當初在韓國效力的隊伍，實力還沒有這麼好，現在來台以後，兩隊都有進入總決賽，可能自己的運氣真的有變好，並希望這樣的幸運可以一直延續下去。

▲韓籍啦啦隊趙娟週，加入桃園璞園領航猿、統一獅啦啦隊，而兩隊在各自聯賽中都闖入總決賽，儼然化身「勝利精靈」。（圖／記者葉政勳攝）
▲韓籍啦啦隊趙娟週，加入桃園璞園領航猿、統一獅啦啦隊，而兩隊在各自聯賽中都闖入總決賽，儼然化身「勝利精靈」。（圖／記者葉政勳攝）
台日韓成員同團　首次體驗很獨特

統一UniGirls雖然是中職最晚加入韓籍成員的啦啦隊，但在趙娟週加入後，一舉躍升成為首支擁有台、日、韓籍成員的啦啦隊。趙娟週表示：「三個不同國家的人一起應援，感覺非常獨特，而且有這樣的經驗感覺也非常榮幸，有種世界各國大家一起合作的感覺。」

另外，她為了和日籍成員溝通，在採訪時還透露自己有考慮學日文，展現相當貼心的一面。最後，趙娟週向球迷們喊話：「可以加入台灣球團很榮幸，但是要記得東西太多了，日夜都很努力的在練習，希望大家可以用比較友善、鼓勵的方式幫我加油。」

▲統一獅啦啦隊UniGirls陣中日籍成員希美Nozomi（左）、千紘Chihiro（右），還有新加入的韓籍成員趙娟週（中）。（圖／葉政勳攝）
▲統一獅啦啦隊UniGirls陣中日籍成員希美Nozomi（左）、千紘Chihiro（右），還有新加入的韓籍成員趙娟週（中）。（圖／記者葉政勳攝）

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