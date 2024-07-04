趙娟週化身「勝利精靈」！台日韓同隊很獨特　首登大巨蛋直呼緊張

我是廣告 請繼續往下閱讀
趙娟週過去曾擔任韓國職棒韓華鷹、樂天巨人擔任啦啦隊女孩，除了棒球領域外，也參與韓國職籃、職排、職足看台應援。來到台灣後，先是在上半季加入桃園璞園領航猿啦啦隊Pilots Crew，在今年7月起，在正式加入統一獅UniGirls，達成籃球、棒球雙棲。
特別值得一提的是，日前加入領航猿，以及現在加入統一獅，兩隊在各自聯賽中都闖入總決賽，而統一獅更是早已拿下上半季總冠軍，趙娟週儼然化身「勝利精靈」。對此，趙娟週說：「當初在韓國效力的隊伍，實力還沒有這麼好，現在來台以後，兩隊都有進入總決賽，可能自己的運氣真的有變好，並希望這樣的幸運可以一直延續下去。」
台日韓成員同團 首次體驗很獨特
統一UniGirls雖然是中職最晚加入韓籍成員的啦啦隊，但在趙娟週加入後，一舉躍升成為首支擁有台、日、韓籍成員的啦啦隊。趙娟週表示：「三個不同國家的人一起應援，感覺非常獨特，而且有這樣的經驗感覺也非常榮幸，有種世界各國大家一起合作的感覺。」
另外，她為了和日籍成員溝通，在採訪時還透露自己有考慮學日文，展現相當貼心的一面。最後，趙娟週向球迷們喊話：「可以加入台灣球團很榮幸，但是要記得東西太多了，日夜都很努力的在練習，希望大家可以用比較友善、鼓勵的方式幫我加油。」