禾浩辰回家鄉錄影竟爆意外！媽媽心疼1句話 催淚畫面惹哭卜學亮
實境節目《我的明星村長》在5位明星村長卜學亮、郭泓志、姚元浩、瑪斯卡、禾浩辰的帶領之下，收視持續長紅，穩坐同時段第一。本週一行人來到禾浩辰的家鄉高雄去探望他媽媽，母子倆的互動讓卜學亮忍不住熱淚盈眶，沒想到禾浩辰卻在淨灘過程中爆出意外，腳不慎受傷。
記者吳昕蓓／綜合報導
明星村長們在前往禾浩辰老家的路途中，姚元浩詢問擔任本集女村長的大元說：「妳怕蟑螂嗎？」大元秒答：「不怕！」讓看到蟑螂就會尖叫逃跑的禾浩辰立刻鼓掌稱讚大元：「優秀！」來到禾浩辰媽媽經營的小吃店，媽媽看到好久不見的兒子，母子二人立即熱情的擁抱。
禾浩辰媽媽真情流露坦言：「想念兒子很難受，不知道節目方不方便，拜託回來高雄這邊拍一下。」看到禾浩辰跟媽媽的親子互動，讓卜學亮感動到熱淚盈眶，忍不住直呼：「母子之間的親情，近距離看這種真情流露，看到都是很溫暖、很感動的。」
由於禾浩辰媽媽提到自己的大哥在旗津中洲當里長：「大哥現在還是里長，已經是做三任了。」因此明星村長們也聯繫到禾浩辰的舅舅里長，聽到明天有淨灘任務，大夥兒立刻決定要幫忙淨灘，沒想到禾浩辰卻在途中不小心腳受傷，讓媽媽十分心疼，立刻表示：「你不要用，媽媽來用就好。」母子情深令人感動。