又有立委「在立院抽菸」！北市衛生局證實接獲檢舉 陳雪生回應了
民進黨團總召柯建銘5月底遭檢舉在立法院的行政院長休息室抽菸，北市衛生局上（6）月28日開出裁處書，依據《菸害防制法》裁罰2000元。沒想到，國民黨立委陳雪生昨（3）日也被發現疑似被立法院走廊抽菸而遭檢舉，對此，台北市衛生局證實此事，並稱因行為人戶籍不在台北市，會和戶籍地單位要資料，發函請行為人來陳述意見，若屬實就依法裁罰。
記者林莞茜／綜合報導
根據《菸害防制法》規範，於不得吸菸之場所吸菸者，處新臺幣2千元以上1萬元以下罰鍰，而政府機關及公營事業機構所在的室內場所，屬於「全面禁菸」範圍；北市衛生局表示，柯建銘雖不是第一次遭檢舉，但這次是首次有明確事證，因此先依最低金額裁罰，未來若又遭檢舉且有明確事證，會依狀況提高罰鍰。
而近日國民黨立委陳雪生被檢舉在立法院紅樓2樓抽菸，台北市衛生局證實在7月3日接獲檢舉，不過因為行為人的戶籍地不在台北市，所以會先跟戶籍地要資料，之後會發函請行為人陳述意見，如果違規屬實，就會依法進行裁處。
陳雪生則對此表示「要守法啊！」，他通常都會到室外去抽菸「沒有看到照片」，但如果衛生局最後認定他違法，依法開罰他就會繳交罰款，更坦言「抽菸的人就是有吞雲吐霧的壞習慣」。