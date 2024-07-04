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回顧千金股！大立光曾創6075元最高價　它曾進榜如今殞落讓人嘆息

▲大立光曾是台股股王。（圖／翻攝自大立光官網）
▲大立光曾是台股股王。（圖／翻攝自大立光官網）

記者何哲欣／台北報導

台股今（4）日漲350.1點，收在23522.53點，創下歷史收盤新高，其中權值王台積電開盤就漲21元，站上1000元，最高一度衝到1010元，終場上漲26元，收在1005元，晉升千金股，另還有華城收1015元，台股19千金創紀錄，20千金也指日可待。

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目前台股單價最高的股王是信驊，今收4390元。第二名是大立光，今收2840元。不過2017年8月25日，大立光盤中一度漲到 6075 元，最後收6000 元，創下台股紀錄，不過之後受到美中貿易站影響，手機需求趨緩，大立光股價大幅下滑，一度跌破千元，但近來已逐步回穩。

回顧過去的千金股，最讓人惋惜的是宏達電。2011年宏達電曾收1238 元，是史上第二個股價破千的股票、更是第一個破千的電子股，當時hTC手機還能與蘋果手機抗衡，但隨著手機競爭激烈，加上與蘋果間官司訴訟，宏達電也迅速殞落，今收45.9元。

另一是矽力–KY，2021年曾收3030 元，超越大立光的3015元，成為台股新科股王，終止大立光從2012年 4 月以來、雄霸9年的台股股王歲月。矽力–KY今收429元。

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