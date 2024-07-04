女子減重22Kg引發肌少症 「G動椅」強化盆底肌改善漏尿

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吳詩韻表示，這名患者因罹患多囊性卵巢容易發胖，原本與先生共識不生小孩。但體重逐漸胖到80公斤，不僅讓她優心健康，也影響美貌，為此決心減重，花了約半年時間，一口氣減了22公斤，雖然恢復原有身材，但也出現肌少症，連大笑或打噴嚏都會出現漏尿情形，嚇壞她了。
吳詩韻建議她使用診所斥資300萬元，引進的教學醫院等級高科技「G動椅」，透過刺激骨盆底深層肌肉，恢復神經肌肉控刺能力。吳醫師說，坐上「G動椅」28分鐘，等於做了180個小時的凱格爾運動，盆底肌收縮運動達到1萬次之多，1次28分鐘等於完成半年份量的凱格爾運動，能有效改善漏尿等問題。
更令吳醫師意外的是，這名女性患者療程進行一半，自己就宣布懷孕喜訊。據患者透露，治療後，私密處恢復彈性，讓她與老公重拾性福，甚至有一夜「七次郎」情形。她嬌嗔「累死人了」，卻在2個月後懷孕了。
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