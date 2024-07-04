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女子減重22Kg引發肌少症 「G動椅」強化盆底肌改善漏尿

▲吳詩韻醫師說明「G動椅」能強化盆底肌改善漏尿問題。（示意圖非當事人）
▲吳詩韻醫師說明「G動椅」能強化盆底肌改善漏尿問題。（示意圖非當事人）

記者金武鳯/台中報導

隨著年齡增長，年長者骨骼肌量和肌肉力量會逐漸減少，這種所謂「肌少症」也可能因為過度減肥而出現在年輕人身上。台中市琺洋抗老診所醫師吳詩韻表示，有一名25歲年輕女性為了愛美，體重從80公斤，一口氣減到58公斤，代價是出現肌少症，甚至導致私密處鬆弛而有漏尿情況，經過坐上「G動椅」增強盆底肌，方才改善漏尿問題。

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位於存中街的「琺洋抗老診所」專攻預防醫學、微型美學和幸福醫學三大主軸，今天開幕。擁有20多年抗老醫學權威醫師沈文示強調，未來將透過醫師諮詢，結合時下超夯的「AI大數據健康檢測」等方式，為顧客量身打造專屬保養療程。琺洋醫師陣容堅強，吳詩韻是專精醫學美容領域、擅長全方位微整型。

▲台中市琺洋抗老診所今天開幕，前立委黃國書前往致賀。（圖／記者金武鳳攝，2024.7.4)
▲台中市琺洋抗老診所今天開幕，前立委黃國書前往致賀。（圖／記者金武鳳攝，2024.7.4)
吳詩韻表示，這名患者因罹患多囊性卵巢容易發胖，原本與先生共識不生小孩。但體重逐漸胖到80公斤，不僅讓她優心健康，也影響美貌，為此決心減重，花了約半年時間，一口氣減了22公斤，雖然恢復原有身材，但也出現肌少症，連大笑或打噴嚏都會出現漏尿情形，嚇壞她了。

吳詩韻建議她使用診所斥資300萬元，引進的教學醫院等級高科技「G動椅」，透過刺激骨盆底深層肌肉，恢復神經肌肉控刺能力。吳醫師說，坐上「G動椅」28分鐘，等於做了180個小時的凱格爾運動，盆底肌收縮運動達到1萬次之多，1次28分鐘等於完成半年份量的凱格爾運動，能有效改善漏尿等問題。

更令吳醫師意外的是，這名女性患者療程進行一半，自己就宣布懷孕喜訊。據患者透露，治療後，私密處恢復彈性，讓她與老公重拾性福，甚至有一夜「七次郎」情形。她嬌嗔「累死人了」，卻在2個月後懷孕了。

講求AI大數據時代，您也了解自己身體內的數據嗎？琺洋診所院長沈文示表示，琺洋引進德國「MEGA人體磁感分析儀」，由德國頂尖技術團隊研發，結合了最新的磁感應技術和大數據分析，通過非侵入式的磁感應技術，對人體進行全方位的健康檢測，涵蓋心血管系統、消化系統、免疫系統等九大系統，使用者只需短短幾分鐘，即可輕鬆完成檢測，並獲得詳細的健康報告。


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