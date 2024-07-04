中國「懲治台獨」最重處死刑 路透：有外企擬將台灣員工撤出中國
中國最高人民法院、最高人民檢察院、公安部、國家安全部、司法部，6月21日聯合發布《關於依法懲治「台獨」頑固分子分裂國家、煽動分裂國家犯罪的意見》，根據《意見》內文，分裂國家罪最重可處死刑，引發外界高度關注。對此，《路透社》報導指出，一些在中國的外國企業正在考慮將台灣員工遷出中國，以避免風險。
記者倪浩軒/綜合報導
《路透社》報導引述知情人士說法，稱在《意見》公布後，一些在中國的台灣人和外企正在評估自己可能面臨的法律風險。博欽律師事務所（Perkins Coie）的駐北京合夥人齊默爾曼（James Zimmerman）表示，已經有幾家公司要求協助評估員工面臨的風險，但出於保密原因，齊默爾曼拒絕透露具體公司名稱。
齊默爾曼表示，企業擔心《意見》可能存在一些灰色地帶，例如在社群媒體上的發文，或是在台灣選舉中投票給特定政黨或候選人，是否就會被解讀為支持「台獨」。
有匿名企業高管透露，一些在中國的外企已就此事與員工召開會議討論。另位消息人士透露，一些在中國的台灣員工已經離開中國。
中國並未回應《路透社》的置評請求，中國國台辦發言人朱鳳蓮曾表示，《意見》僅針對少數「台獨頑固份子」，絕大多數台灣人沒有什麼好擔心的。不過《路透社》報導也指出，我國陸委會最近提高了赴中國旅遊警示，顯示風險確實正在增加。
《路透社》還訪問了其他數位企業高管，有人認為《反間諜法》、香港《國安法》、懲治「台獨」《意見》陸續實施後，如今在中國經商的不確定性已經提高，但也有人指出，現狀還不到要求台灣員工全面撤出中國的程度，仍在評估當中。