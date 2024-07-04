英國國會大選 執政14年後保守黨恐面臨慘敗！高通膨引發民怨反撲
英國國會大選今（4）日正式登場，投票已經展開，正式結果預計要到週五才會揭曉，不過，一般預料保守黨恐怕將會面臨慘敗，終結連續14年的執政。這次英國大選焦點圍繞在國內經濟，而高通膨導致生活成本上漲引發民怨，成為選民不願再讓保守黨繼續入主唐寧街10號的關鍵原因。
記者倪浩軒/綜合報導
根據《衛報》報導，選前民調顯示，保守黨的支持群眾大量流失，工黨的支持率則創下歷史新高。甚至有預測顯示，保守黨可能無法在下議院拿下破百席位，而英國下議院總共有650個席次，對於一個已經執政14年的政黨來說，無疑是一次毀滅性的失敗。當然，實際投票結果和選前民調很可能不盡相同，但保守黨將輸掉選舉幾乎是沒有懸念，唯一問題只是輸多輸少。
根據《BBC》報導，民調顯示保守黨的支持度落後給工黨18％，和上次大選時脫歐的討論成為選戰主軸不同，這次選舉無論哪個政黨都很少提及英國脫歐的影響，選民最關注的仍是國內經濟議題。
《路透社》報導指出，工黨黨魁施凱爾（Keir Starmer）即將率領工黨以大勝之姿重返執政，但他可能會發現自己面臨「史上最長」的待辦清單事項，而同時英國的財政能力卻難以支撐解決這些問題的政策。
高通膨造成的民生議題成為壓垮保守黨的主因，但是蘇納克（Rishi Sunak）在選戰中也出現一連串失誤，包括助手捲入下注選舉日期的醜聞等，讓保守黨的情況雪上加霜。
然而，承諾執政後將推動改革的工黨也將面臨嚴峻考驗，因為對於生活成本高漲而不滿的群眾，很快會將怒氣轉移到新任政府頭上，尤其若工黨果然獲得壓倒性勝利，民眾對他們的期待也會更高。施凱爾已經表示，工黨會竭盡全力，但是經濟問題恐怕無法迅速獲得解決。