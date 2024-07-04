蘿拉年薪200萬「狂撈8位數」搞消失！蔡阿嘎痛心：一句道歉都沒有
百萬YouTuber蔡阿嘎日前透過律師聲明，宣布開除元老級員工蘿拉，原因為蘿拉個人不法行為嚴重違反公司政策及工作規則，消息令外界譁然。而蔡阿嘎在1個月後，終於在YouTube頻道詳細解釋整起事件，除了公開蘿拉獲利不法所得高達8位數，更透露蘿拉年薪高達200多萬元台幣，最後對公司做出這些行為卻一句道歉都沒有，令他感到痛心不已。
家庭消費中心/綜合報導
蔡阿嘎今日在YouTube頻道上傳新片，並解釋了開除前員工蘿拉事件完整始末。蔡阿嘎表示，身為公司窗口的蘿拉，藉由「AB合約」、「AB報表」欺騙廠商及公司，從合作案及團購中不法獲利，甚至利用公司同仁用蔡阿嘎名義簽勞報請款，最終獲利不法所得高達8位數。
不只如此，蘿拉以蔡阿嘎、二伯的名義向廠商要了大量公關品送給自己私人朋友，光是單一廠商就要了價值高達6位數以上的公關品，還不斷對外散佈公司不實謠言，身為窗口更是經常莫名搞消失，廠商傳來的訊息完全不讀不回，害得蔡阿嘎在無形中得罪許多廠商。
蔡阿嘎透露，公司並沒有虧待蘿拉，蘿拉光是年薪就高達200多萬，外加擁有獨立辦公室、員工宿舍，上班時間也相當彈性，三節獎金、生日禮金更是通通沒少過，蘿拉甚至還會以「異地工作」的名義出國旅遊，最終卻仍辜負了公司。
蔡阿嘎感嘆，最痛心的是蘿拉在被揭穿不法行為後，那段期間完全沒有悔意及道歉，直到公司寄出存證信函，蘿拉才願意現身討論後續處理。蔡阿嘎方在調查過程中，蘿拉仍然持續在做出欺騙行為，因此蔡阿嘎才會緊急發布律師聲明，希望不要再有人受騙，也強調目前整起事件已經交給法律顧問處理，若有可以公開的內情後續再向大家更新。