更好預測！蒲亭偏好拜登連任 關注川普「如何迅速結束俄烏戰爭」
俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin），當地時間週四表示，他已經看過拜登（Joe Biden）及川普（Donald Trump）的2024大選首次辯論，偏好拜登連任總統的想法不變。
國際中心蔡姍伶／綜合報導
綜合《路透社》等外媒報導，蒲亭在哈薩克參加上海合作組織（Shanghai Cooperation Organisation）峰會，被問到有關美國大選的看法時表示，俄羅斯認真看待川普聲稱自己若勝選、將可迅速結束俄烏戰爭一事，雖然還不清楚川普打算怎麼做，以及和平提案的細節，但他認為川普的言論是「真心實意」的，也支持對方想要結束戰爭的想法。
蒲亭指出，在美國大選火熱進行之際，莫斯科和華府暫時不會進行建設性對話，一切要等大選結果出爐、美國新領導人是誰、會做些什麼來決定。
被罵「瘋狂的混蛋」也無所謂？
今年81歲的拜登，因為在上週的辯論會表現不佳，再度引來外界對他高齡和精神狀態的質疑。
儘管他先前曾以「瘋狂的混蛋」形容蒲亭，蒲亭仍多次表明，比起川普，他更偏好拜登當美國總統，因為拜登更容易「預測」，這點在看完辯論後仍然沒改變。
克里姆林宮則稱，俄羅斯已準備好與贏得11月美國總統大選的任何一方合作。