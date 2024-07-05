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蔡阿嘎發不自殺聲明！細思極恐　有人憶4年前鐵鎚事件：希望沒事

▲蔡阿嘎（左圖）4年前和老婆二伯無故遭惡煞痛打，如今因為蘿拉事件發布不自殺聲明，讓粉絲相當擔心。（圖／蔡阿嘎YouTube）
▲蔡阿嘎（左圖）4年前和老婆二伯無故遭惡煞痛打，如今因為蘿拉事件發布不自殺聲明，讓粉絲相當擔心。（圖／蔡阿嘎YouTube）

記者楊穎軒／綜合報導

YouTuber祖師爺蔡阿嘎日前將團隊元老蘿拉開除，昨（4）日終於揭露原因，蘿拉捏造AB合約，談合作時要廠商匯款兩個帳戶，B合約的款項全進到蘿拉口袋，幾年下來不法所得累積高達8位數。公開蘿拉惡行後，蔡阿嘎深夜發布不自殺聲明，震驚外界，有網友回憶4年前蔡阿嘎夫妻被黑衣人攻擊，希望蔡阿嘎一家四口平安。

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蔡阿嘎2020年3月3日騎車載懷孕的老婆二伯出門，停等紅燈時被一名黑衣男持鐵鎚痛打，蔡阿嘎腳、膝蓋掛彩，二伯則是遭重擊腰腹引發宮縮，所幸夫妻倆及腹中胎兒均無大礙，案件經檢警調查，楊姓主嫌聲稱不滿蔡阿嘎在網路上的發言，「看起來很欠打」才和陳男教訓對方，最終兩人被依傷害等罪分別判處6個月、5個月有期徒刑。

▲蔡阿嘎團隊說明解雇前員工蘿拉的原因，不久就發布不自殺聲明，強調他和家人絕對沒有輕生的動機。（圖／蔡阿嘎臉書）
▲蔡阿嘎團隊說明解雇前員工蘿拉的原因後，蔡阿嘎發布不自殺聲明，強調他和家人絕對沒有輕生的動機。（圖／蔡阿嘎臉書）
昨天晚上，蔡阿嘎突然發出4大點聲明，第一點強調：「本人（包括家人）樂觀開朗，身體健康，無任何使我們困擾之慢性病或心理疾病，故絕不可能做出任何看似自殺之行為！」其他還有無睡眠困擾，沒在吃安眠藥、不酗酒、不吸毒、不會去開放性水域，以及無安全護欄之任何高處、車輛上路前會檢查煞車部件和油門線等細項。

對此，大批網友議論紛紛，擔心蔡阿嘎一家的人身安全，「前員工勢力有這麼強大嗎」、「該不會是背後有什麼集團在操控吧」、「出門在外務必小心，邪不勝正」、「之前二伯懷孕的時候才被偷襲...現在要更小心了」、「我的天，這篇文真的嚇到了」、「對方如果真的如影片說的偷拿那麼多，真的沒能力還，說不定魚死網破，感覺好可怕！」

▲蘿拉（前）坦承對公司有不法行為，遭蔡阿嘎（後排左一）開除。（圖／蔡阿嘎IG）
▲蘿拉（前）坦承對公司有不法行為，遭蔡阿嘎（後排左一）開除。（圖／蔡阿嘎IG）
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