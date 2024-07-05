蔡阿嘎發不自殺聲明！細思極恐　有人憶4年前鐵鎚事件：希望沒事

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昨天晚上，蔡阿嘎突然發出4大點聲明，第一點強調：「本人（包括家人）樂觀開朗，身體健康，無任何使我們困擾之慢性病或心理疾病，故絕不可能做出任何看似自殺之行為！」其他還有無睡眠困擾，沒在吃安眠藥、不酗酒、不吸毒、不會去開放性水域，以及無安全護欄之任何高處、車輛上路前會檢查煞車部件和油門線等細項。
對此，大批網友議論紛紛，擔心蔡阿嘎一家的人身安全，「前員工勢力有這麼強大嗎」、「該不會是背後有什麼集團在操控吧」、「出門在外務必小心，邪不勝正」、「之前二伯懷孕的時候才被偷襲...現在要更小心了」、「我的天，這篇文真的嚇到了」、「對方如果真的如影片說的偷拿那麼多，真的沒能力還，說不定魚死網破，感覺好可怕！」
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少一份毒品，多一分健康；吸毒一時，終身危害。
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※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110