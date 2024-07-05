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湖人撞上「第二土豪線」！Pelinka聯絡數十支球隊　但難談成交易

▲「詹皇」LeBron James確定以兩年頂薪續約洛杉磯湖人，這讓湖人超過第二土豪線，湖人總管Rob Pelinka通宵打電話談交易，但可以給他們的選項已經不多了。（圖／美聯社／達志影像）
▲「詹皇」LeBron James確定以兩年頂薪續約洛杉磯湖人，這讓湖人超過第二土豪線，湖人總管Rob Pelinka通宵打電話談交易，但可以給他們的選項已經不多了。（圖／美聯社／達志影像）

記者黃建霖/綜合報導

「詹皇」LeBron James確定以兩年頂薪續約洛杉磯湖人，與兒子Bronny完成「父子同隊」的夢想，但距離湖人下一季要重新成為爭冠勁旅，卻還有很長一段路要走。根據《The Athletic》體育記者Shams Charania報導，湖人總管Rob Pelinka通宵打電話談交易，但可以給他們的選項已經不多了。目前他們有一些交易選項，其中包括波特蘭拓荒者明星前鋒Jerami Grant，但這都需要管理層願意給出首輪選秀權才能完成。

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詹皇續約　湖人操作更加困難

「LeBron James的頂薪合約讓湖人超過第二土豪線，湖人目前總薪資已經達到1.8945億美元。」 Charania指出湖人目前還有首輪第17順位新秀Dalton Knecht要簽，他的合約不會低於4年1800萬美元，如此球隊要完成一些季後運作將會更加艱難。

湖人今年夏天不斷傳出對一些球星很感興趣，但最終只停留在「有意」階段，沒有進一步的接觸和操作，讓人摸不清他們這個休賽季的目標和底線到底是什麼。

James也有自己的打算，湖人本來希望他的簽約能夠往後延，但是詹皇要求必須在美國男籃訓練營開始之前完成續約，而且不接受降薪， Pelinka因此沒有太多選擇。

「James續約完成後，Pelinka通宵達旦工作，至少打電話聯繫了十幾支球隊，努力嘗試完成交易。」 Charania爆料，湖人目前的4個補強目標為：Jerami Grant、DeMar DeRozan、Trae Young、Bruce Brown、Kelly Olynyk作為首要交易目標。

湖人若不願意給選秀權　交易就難談

Pelinka想要升級球隊的側翼，將八村壘換成更好的先發前鋒，這也是為什麼他們對Grant很感興趣，後者上賽季場均21分，三分球命中率40.2%，防守也很出色。但湖人要得到他不僅要思考籌碼是什麼，還得想辦法配平薪資，因為拓荒者不接受D'Angelo Russell。目前湖人給出的交易方案為：八村壘、Jalen Hood-Schifino、Gabe Vinvent和兩個首輪選秀權，就看拓荒者接下來怎麼想。

圍繞湖人這個休賽季的一名名詞可能是「發展」，這不僅是因為市場上剩下的選項已經不多，更是因為新版勞資協議第二土豪線實際上等同於硬薪資帽，非常限制球隊操作。湖人管理層認為在這樣的情況下，選秀權非常重要，不打算在交易中大量付出選秀權。

「Pelinka盡了最大努力達成交易，情況並不如預期那麼樂觀。」 Charania如此表示。隨著市場上的優質球員被挑光，湖人不但選擇變少，而且最終恐怕還是得給出首輪籤才能得到他們想要的球員。

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