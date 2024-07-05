英國工黨料重返政權　施凱爾政府如何處理國際外交？

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施凱爾也將在7月18日在英格蘭中部靠近牛津的布倫海姆宮(Blenheim Palace)，主持歐洲政治共同體會議(European Political Community)，法國總統馬克宏(Emmanuel Macron)和德國總統蕭茲(Olaf Scholz)預計將出席。
可望接任外交大臣的拉米(David Lammy)表示，自2010年下台以來，工黨承諾奉行「進步現實主義」的外交政策，他們看到一個更加動蕩的世界，「並非我們所希望的那樣」。
工黨也承諾「讓英國脫歐發揮作用」，並尋求與歐盟達成一項「充滿雄心」的安全協議。
以下是法新社整理工黨將如何應對重大的國際議題：
中國
拉米本週告訴記者，工黨將「全面審視」所有政府部門的英中關係，以「確立其對中政策的方向和進程」。
施凱爾去年表示，英國需要在貿易、商務與科技等議題上「戒除」中國，同時承認在對抗氣候變遷等議題上，要能夠與中國合作的重要性。
挑戰在於如何在英國的貿易和經濟利益，與安全要務之間取得平衡。
在美國11月的總統大選後，前總統川普可能重返華盛頓，將讓情況變得更加複雜。
川普預計將加強對其盟友的施壓，要求對北京採取更強硬的立場。
以色列-巴勒斯坦衝突
工黨表示，他們致力於承認巴勒斯坦建國，「作為對新和平進程的貢獻，進而實現兩國方案」。
但工黨尚未設定任何時間表。
其他承諾包括推動立即停火、釋放所有人質，並增加進入加薩的援助數量。
歐洲
施凱爾承諾，如果法國極右翼的國家聯盟(RN)掌權，將與該黨合作。
施凱爾說：「如果我們選上，我將與任何歐洲和世界各國政府合作...對我來說，這就是一個認真的政府所代表的。」
施凱爾說，與法國的雙邊協議，以及與整個歐盟的協議，對解決移民搭乘小船穿越英吉利海峽(English Channel)的問題來說至關重要。英國在2016年公投決定脫離歐盟，導致了一場混亂的分手。
當被問到國民聯盟領導人瑪琳雷朋(Marine Le Pen)更喜歡雙邊協議，而不是歐盟規模的協議時，施凱爾說，兩者並不互斥。
施凱爾表示，與法國現有的雙邊協議需要加強和改進，「特別是在打擊從事將人送上船的卑鄙交易的集團」。
施凱爾補充說：「但歐盟也有相關措施」，「在打擊走私集團方面，我們希望與歐盟達成的安全協議非常重要。」
烏克蘭
英國一直是基輔最堅定的支持者，並提供了資金、武器與軍事訓練，協助烏克蘭抵禦俄羅斯的入侵。
工黨已經強調如果他們勝選，將繼續支持烏克蘭，施凱爾預計將盡快與烏克蘭總統澤倫斯基(Volodymyr Zelensky)會面，當面重申這一訊息。
施凱爾已表示，與俄羅斯總統蒲亭(Vladimir Putin)會面，此刻「根本不是一個議題」，並稱他是「烏克蘭的侵略者。」
施凱爾說：「最重要的事情是要絕對清楚，我們對烏克蘭的支持，在這個國家是一致陣線的。」
國防支出
工黨政府將在執政的第一年內進行戰略國防審查，以制訂將國防支出增加至佔國內生產毛額(GDP) 2.5%的路徑。
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