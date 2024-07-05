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利差支撐！專家估美最快9月啟動降息　美元短中線仍偏強

▲近日美元回落，不過，外銀認為，美國最快也要9月才會降息，在利差支撐下，美元短中線仍偏強。（圖／摘自PIXABAY）
▲近日美元回落，不過，外銀認為，美國最快也要9月才會降息，在利差支撐下，美元短中線仍偏強。（圖／摘自PIXABAY）

記者顏真真／台北報導

近日國際美元回落，非美貨幣出現反彈，不過，外銀認為，美國最快9月才會啟動降息，在利差支撐下，美元中線偏強，未來1-3個月美元指數小幅上揚至106，待美啟動降息後，美元可能跌向105，屆時歐元的疲勢可能逆轉，日圓短期內可能保持疲弱持續測試160支撐，穩定中國大陸成長預期的政策措施，短線可能支撐離岸人民幣，預估未來12個月則因美中利差以及地緣風險而跌至7.35兌1美元。

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渣打國際商業銀行財富管理處投資策略部主管劉家豪分析，隨著主要央行將焦點轉向支持經濟成長，通膨放緩可能會在未來幾個月提高進一步降息的機率，美國的經濟擴張受惠於移民的增加，這在創造就業和維持消費的同時壓低了薪資通膨，預期未來12個月美國經濟軟著陸的機率為55%，不著陸的可能性為25%。

然而，由於聯準會暗示年底前只會降息一次，而其他主要央行已啟動寬鬆貨幣政策，如果聯準會的寬鬆政策來得太遲，可能導致金融情勢過於緊縮，因此，預估經濟硬著陸的機率有20%，

至於歐洲央行已從6月開始降息，預計在年底前將進一步降息50個基點，並在2025年6月之前再降息50個基點，以支持經濟成長。另一方面，中國大陸仍面臨通縮壓力，顯示需要進一步實施針對性的寬鬆政策。

也因為預期美國經濟實現軟著陸，渣打銀行聯準會最快9月才會啟動降息，劉家豪表示，這也支撐美元指數未來1-3個月內小幅上揚至106，待聯準會啟動降息後，美元可能跌向105。整體而言，未來3個月美元偏向看漲，未來12個月預估狹幅波動且偏向看跌，外匯市場波動可能保持在相對低的水準。

主要非美貨幣則承壓，由於歐洲央行比美國聯準會提早降息，預期未來3個月歐元溫和下跌至1.06，不過，隨著聯準會開始降息，歐元的疲勢可能逆轉。亞洲方面，日本央行貨幣政策正常化行動謹慎，意味著日圓在短期內可能保持疲弱持續測試160支撐；穩定中國大陸成長預期的政策措施可能在短線上支撐離岸人民幣，但預估未來12個月因美中利差以及地緣風險而跌至7.35兌1美元。

※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。
 

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