利差支撐！專家估美最快9月啟動降息　美元短中線仍偏強

我是廣告 請繼續往下閱讀
然而，由於聯準會暗示年底前只會降息一次，而其他主要央行已啟動寬鬆貨幣政策，如果聯準會的寬鬆政策來得太遲，可能導致金融情勢過於緊縮，因此，預估經濟硬著陸的機率有20%，
至於歐洲央行已從6月開始降息，預計在年底前將進一步降息50個基點，並在2025年6月之前再降息50個基點，以支持經濟成長。另一方面，中國大陸仍面臨通縮壓力，顯示需要進一步實施針對性的寬鬆政策。
也因為預期美國經濟實現軟著陸，渣打銀行聯準會最快9月才會啟動降息，劉家豪表示，這也支撐美元指數未來1-3個月內小幅上揚至106，待聯準會啟動降息後，美元可能跌向105。整體而言，未來3個月美元偏向看漲，未來12個月預估狹幅波動且偏向看跌，外匯市場波動可能保持在相對低的水準。
主要非美貨幣則承壓，由於歐洲央行比美國聯準會提早降息，預期未來3個月歐元溫和下跌至1.06，不過，隨著聯準會開始降息，歐元的疲勢可能逆轉。亞洲方面，日本央行貨幣政策正常化行動謹慎，意味著日圓在短期內可能保持疲弱持續測試160支撐；穩定中國大陸成長預期的政策措施可能在短線上支撐離岸人民幣，但預估未來12個月因美中利差以及地緣風險而跌至7.35兌1美元。
※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。