獨立日不快樂！拜登強打精神　面對黨內逼宮

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雖然拜登的盟友相信他能緩解選民與金主的擔憂，但消息人士說，如果拜登退出，副總統賀錦麗(Kamala Harris)將是在11月5日的大選中，取代他出征的領先人選。
拜登4日在白宮主持獨立紀念日活動，包括一場為數千名現役軍人及其家屬所舉辦的烤肉大會。
穿著西裝沒有打領帶的拜登，以強有力的一聲「獨立日快樂！」為他的演說揭開序幕。
拜登在照著提詞機發表簡短談話時沒有出什麼大紕漏，但一度似乎脫稿提到了前總統川普在任內拒絕造訪陣亡美軍公墓一事。
拜登來往在人群中，並和一些軍眷自拍，然後才先行離開回到白宮。
拜登將在5日接受美國廣播公司新聞網(ABC News)訪問，並將在美東時間晚間8時(台灣時間6日上午8時)完整播出，他並將在同一天走訪威斯康辛州參加競選活動。
一名消息人士告訴路透社說，美國眾議院的數十位民主黨議員正在密切關注這場訪問，一旦拜登表現不佳，他們準備要求他退選。
民主黨人認為在11月的大選拿下眾院控制權至關重要，因為一旦川普重返白宮、而且共和黨主掌參議院的話，眾院將成為他們在華府最後一個執掌權力的所在。
拜登自上週的辯論之後就面臨了一個新的現實—即使他並沒有言語猶豫或步履蹣跚，但對他作為候選人可行性的嚴重關切卻可能徘徊不去。如果他在受訪時講錯話、看起來無法全神貫注、或是一臉困惑，他將面臨退選的新壓力。
一旦勝選，拜登在結束第二任期時將是86歲高齡。一些過去的支持者一直要求他退出來保留他的影響力、並減少川普重返白宮的機會。他們表示，在距離大選只剩4個月之際，拜登必須儘快作出決定。
包括主要盟友在內的民主黨人，已經對讓賀錦麗取而代之，抱持開放的立場。
白宮則一再表示，拜登在辯論會當晚的表現是因為感冒了，而且有時差。
白宮新聞祕書尚皮耶(Karine Jean-Pierre)3日表示，拜登自從2月的年度體檢之後，就不曾進行過任何類型的身體檢查。「他沒有讓醫生檢查。就是感冒，各位，就是感冒」。
然而，白宮發言人貝茨(Andrew Bates)4日表示，拜登在辯論會後看了醫生。
根據WURD在4日上午播出的訪問內容，當被問到美國人在上週的辯論會之後，是否有理由要感到憂心時，拜登提出異議。
他表示，沒有必要擔心，他只是進行了一場糟糕的辯論。拜登並補充說，這不應該抹殺他過去3年半來擔任總統的作為。
拜登的民調表現在辯論會後受到打擊。路透/易普索(Reuters/Ipsos)的民調顯示，約有59%的民主黨人認為拜登太老了，這項關切在過去1年的民調中持續顯現。
拜登3日在白宮和一群民主黨州長會面，闡述了他的看法。部份與會者事後告訴記者，他們將持續支持拜登。
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