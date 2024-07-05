曾斷言台積破千「此生看不到」被打臉 蔡正元：標準黑天鵝事件
台股4日收在23522.53點，創下歷史收盤新高，其中權值王台積電盤中最高一度衝到1010元，終場收在1005元，晉升千金股。而前立委蔡正元被翻出2022年預測台積電股價不可能上千元的言論，斬釘截鐵說，「此生毫無懸念，沒有希望」，如今慘遭打臉，被網友狂酸。對此，蔡正元正面回應，台積電能漲到1000塊，完全是因為Open AI的Chat GPT，這是股市預測的標準黑天鵝事件，且是漲到設計晶片的輝達和代工晶片的台積電，若此前要預測輝達漲10倍，他也不會相信。
政治中心／綜合報導
2022年9月，蔡正元在網路節目《深喉嚨online》、《風向龍鳳配》中，談到烏俄戰爭影響，全球的經貿局勢與未來走向。他說，台積電最強的是「高端製程」，但是「成熟製程」利潤佔了台積電一半，而中國現在拚命蓋廠，供給量會大增，影響台積電獲利，「這樣股價還能上漲嗎？」蔡正元也提到，另一因素是美中對抗，台積電到美國設立５奈米大廠，成本大增但售價卻差不了多少，利潤空間被壓縮，加上三星、英特爾也都在擴廠，競爭變得激烈，「怎麼會期望說台積電1000元？這個機會絕對不會有了。」
對此，蔡正元4日在節目《頭條開講》回應，2年前的確是判斷台積電不會上到1000塊，而現在達成的原因只有一個，「就是Open AI發生了，Chat GPT，豬沒有養肥，肥到狗身上，Open AI沒有因為Chat GPT賺到錢，但是幫他設計晶片的輝達賺到錢了」，由於大家都想做生成式AI，就去搶輝達的晶片，輝達股價因此大漲，而輝達的代工廠商就是台積電。
蔡正元直言，若要他2年前預測輝達能漲10倍，他也不會相信，對於股票市場的預測，這是非常標準的黑天鵝事件，因為沒人預料到Open AI會突破、讓人眼睛一亮，若自己能預測黑天鵝事件就能當上帝了，如果在Open AI之後問他台積電股票，他就會預測能上1000，不過當時在講時，根本沒有Open AI，輝達的股價也還趴在地上。