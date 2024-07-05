現金增資定價每股8.3元 新光金早盤股價重挫逾5%下探9.8元
新光金控4日公布16.7億股現金增資每股發行價8.3元，不過，若以新光金當日收盤價10.4元，等於以近8折現增。新光金今（5）日早盤股價開低走低，盤中更失守10元大關，重挫逾5%，下探9.8元，目前仍跌超過4%，在9.95元震盪整理。
記者顏真真／台北報導
新光金公告，現增普通股16.7億股，發行價格每股8.3元，發行總金額達138.61億元，其中75％由原股東按認股基準日股東持股比例認購，每千股認購普通股新股約79.3股，另公開發行10%，以公開申購方式對外公開承銷，員工認股約15％，認股基準日則為7月19日，最後過戶日則落在7月14日，原股東及員工繳納期間為7月23日至31日，特定人認股繳款期間8月1日至7日，必要時得延長，預計在8月完成。
由於新光金這次現增是在5月初送件，當時暫訂每股發行價格7.5元，5月20日核准生效，而現增生效後，股價也攀高，昨日盤中最高來到10.6元，為2年3個月新高，終場收10.4元，因此，公司昨日決議增資的每股發行價提高至8.3元。
不過，新光金今日早盤股價開低走低，以10.25元、下跌0.15元開出，隨後賣壓大幅湧現，股價進一步失守10元大關，下探9.8元，跌5.7%，也是金融股中跌幅最重的，像是中信金、台企銀及高雄銀目前還上漲逾1%，新光金仍跌逾4%，股價來到9.95元。