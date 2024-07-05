歐盟對中國電動車關稅今生效！外界憂引發進一步貿易戰

我是廣告 請繼續往下閱讀
稅額部分，經過重新計算後有稍微調降，包括中國電動車大廠比亞迪將被加徵17.4％關稅、吉利加徵19.9％，採取合作態度的其他企業加徵20.8％，國營的上海汽車集團和其他不配合歐盟調查的企業，則將被加徵最高額的37.6％關稅。
中國商務部4日下午舉行例行記者會，發言人何亞東表示，中國已多次表達強烈反對，主張透過對話協商妥善處理經貿摩擦，目前距離終裁（期限為11月4日）還有4個月窗口期，希望歐盟展現誠意，抓緊時間，推進磋商進程，盡快達成雙方都可以接受的解決方案。
《澎湃新聞》引述多家中國、德國車企的反對意見，如寶馬集團（BMW）董事長就表示，歐盟對中國電動車徵收額外關稅完全行不通，不僅不能提升歐洲汽車製造商的競爭力，反而會損害那些在全球範圍積極開展業務的企業，並延緩歐洲交通產業的低碳發展進程，破壞歐盟一貫倡議的自由貿易原則。
德國汽車工業協會（VDA）也在當地時間3日於官網發文，表示這項關稅政策，將使推動巴黎氣候目標變得更加困難，還損害了歐洲消費者和歐洲企業的利益，因為從中國出口到歐盟的車輛，有很大一部分來自歐洲和美國製造商，反補貼關稅對歐洲企業有時甚至比對中國企業更高。
分析認為，雖然中國也對產自歐洲的白蘭地、豬肉製品，開始了反傾銷調查，但歐盟堅持啟動中國電動車反補貼關稅的強硬舉動，顯示中國並未達到想要的警告效果，歐中緊張關係無疑被加劇了。