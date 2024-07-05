限5天！7-11、全家「冰棒買1送1」13元快掃貨　可樂買一送一15元

今起美式買一送一！7-11咖啡第2杯10元　全家寄杯買6送6只有一天

▲咖啡週末優惠開跑！美廉社今（5）日起大杯經典美式買一送一；7-11今起有燕麥拿鐵加10元多一杯。（圖／記者鍾怡婷攝）
▲咖啡週末優惠開跑！美廉社今（5）日起大杯經典美式買一送一；7-11今起有燕麥拿鐵加10元多一杯。（圖／記者鍾怡婷攝）

記者鍾怡婷/綜合報導

咖啡週末優惠開跑！美廉社今（5）日起大杯經典美式買一送一，原價45元、特價23元，全家特大杯美式、抹茶拿鐵第2杯10元，7-11今起有燕麥拿鐵加10元多一杯。此外，全家明（6）日限定優惠，隨買跨店取單品美式和拿鐵買6送6，可寄杯、冷熱互換，優惠只限一天，咖啡控記得要搶。

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🟡全家便利商店
📍門市｜今起至7月7日
◾特大杯經典美式第2杯10元，5.9折（原價60元、特價35元）
◾大杯靜岡抹抹茶拿鐵，5.9折（原價65元、特價38元）

▲全家特大杯經典美式、抹茶拿鐵第二杯10元。（圖／全家提供）
▲全家特大杯經典美式、抹茶拿鐵第二杯10元。（圖／全家提供）
📍門市｜即日起至7月3日
◾可口可樂435ml買1送1，5折（原價29元、特價15元）
◾YOI鹼性水買1送1，5折（原價30元、特價15元）
◾義美紅豆粉粿牛奶冰棒買1送1，5折（原價30元、特價15元）
◾WA!COOKIES鐵觀音濃茶奶蓋雪糕買1送1，5折（原價49元、特價25元）

▲本週末五六日優惠有鐵觀音濃茶奶蓋雪糕、義美紅豆粉粿買一送一。（圖／全家提供）
▲本週末五六日優惠有鐵觀音濃茶奶蓋雪糕、義美紅豆粉粿買一送一。（圖／全家提供）
📍APP｜6月6日10:00開賣
◾大杯單品美式買6送6，5折（原價100元、特價50元）
◾大杯單品拿鐵6送6，5折（原價110元、特價55元）
◾中杯單品美式買6送6，5折（原價80元、特價40元）
◾中杯單品拿鐵買6送6，5折（原價90元、特價45元）

▲全家好咖日限定，單品美式、拿鐵買六送六。（圖／全家提供）
▲全家好咖日限定，單品美式、拿鐵買六送六。（圖／全家提供）
🟡7-ELEVEN
📍門市｜7月5日起至7月7日
◾大杯燕麥拿鐵任選第2杯10元，5.8折（原價75元、特價43元）
◾購買指定CITY系列飲品/飲料/冰品/啤酒/零食/糖果/泡麵/精補品/冷凍品/甜點/寵物食品，消費每滿250元憑icash Pay折35元;憑icash2.0 或 OPEN錢包折25元

▲7-11燕麥拿鐵第二杯10元優惠。（圖／7-11提供）
▲7-11燕麥拿鐵第二杯10元優惠。（圖／7-11提供）
📍APP｜7月7日限定
◾珍珠奶茶4杯160元，6.6折，原價60元、特價40元
◾英式紅茶／四季春青茶任選買10送10，5折，原價35元、特價17元
◾青梅冰茶／優格好多青茶任選4杯160元，6.6折，原價60元、特價40元
◾冰淇淋紅茶4杯160元，6.6折，原價60元、特價40元
◾冰胭脂紅茶珍珠歐蕾4杯160元，6.6折，原價75元、特價50元

▲7-11一日限定優惠，英式紅茶、青茶寄杯買10送10。（圖／7-11提供）
▲7-11一日限定優惠，英式紅茶、青茶寄杯買10送10。（圖／7-11提供）
📍APP｜即起至7月8日
◾大杯冰燕麥拿鐵7杯360元，6.9折（原價75元、特價52元）
◾大杯冰燕麥奶茶7杯340元，7折（原價70元、特價49元）
◾大杯黑糖珍珠燕麥奶7杯360元，7折（原價75元、特價52元）
◾中杯冰精品燕麥拿鐵7杯530元，7.2折（原價110元、特價79元）

🟡美廉社｜7月5日至7月7日
◾大杯經典美式買1送1，5折（原價45元、特價23元）

▲美廉社今（5）日起大杯經典美式買一送一，原價45元、特價23元。（圖／美廉社提供）
▲美廉社今（5）日起大杯經典美式買一送一，原價45元、特價23元。（圖／美廉社提供）
🟡小北百貨
📍門市｜7月6日小暑、7月14日情人節、7月22日大暑
◾大杯美式買1送1，5折（原價45元、特價23元）
◾大杯拿鐵買1送1，5折（原價55元、特價26元）
 

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