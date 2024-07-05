快訊／遭F.I.R.陳建寧控誣告！飛一審被判無罪：回歸音樂裡的純粹
F.I.R.飛兒樂團原主唱Faye飛（詹雯婷）和團長陳建寧2018年爆發合約糾紛，Faye控訴陳建寧在經紀公司履約保證書偽造她的簽名，提告偽造文書，陳反控Faye誣告，檢察官去年6月起訴Faye，而今（5）日一審判決出爐，飛被判無罪，對此，她表示：「感謝司法公正還我清白，期盼一切紛擾至此告一段落，回歸音樂裡的純粹。」
記者楊穎軒／台北報導
事起2018年2月過完農曆年，飛突然發文透露遭移除F.I.R.粉專管理員資格，也被告知F.I.R.另有新計畫，但不包括她，後來飛發現陳建寧在經紀公司履約保證書偽造她的簽名，提告偽造文書，陳反控飛誣告，雙方撕破臉。針對此案，台北地方法院多次開庭，陳建寧和飛也都曾經在陳述、受訪時哽咽，各自表述立場，F.I.R.吉他手阿沁和筆跡鑑定專家還出庭作證，讓外界霧裡看花。
針對被陳建寧控訴誣告，詹雯婷否認犯罪，主張自己依據所知道的事，對陳建寧提出偽造文書訴訟，不構成誣告；飛的委任律師表示，飛主觀認定保證書中她的簽名遭陳建寧假冒，才對恩師提出告訴，沒有誣陷陳建寧遭受刑事處分的故意，北院最終採信飛的說法，判決飛無罪，全案可上訴。
對於誣告案件獲判無罪，飛透過經紀公司發表聲明：「感謝一直以來身邊朋友和歌迷們對我的信任、關心和支持，感謝司法公正還我清白，期盼一切紛擾至此告一段落，回歸音樂裡的純粹。」