台積電破千！謝金河：早在2017年就說了 如今神山優勢能再戰10年
權值王台積電昨（4）日股價站上千元大關，推動台股大漲350.1點，收在23522.53點創新高，締造「19千金」的榮景。台積電今（2024）年以來大漲69%，財信傳媒董事長謝金河指出，自己在2017年時，就曾表示台積電會上千元，以台積電如今的競爭優勢，他認為，神山還能再戰超過10年。
記者鄭妤安/台北報導
台積電晉升千金股，謝金河早於2017年就已喊出「台積電會衝上千元」的預言。他提到，從台積電拉高之後，現在鴻海、聯發科等權值股也都跟上了，過去台灣市值超過1兆台幣的企業只有3家，現在已經有6家以上，包括廣達、台達電、富邦金控等，如今都成兆元產業，中華電市值也接近9千多億，整體台灣在資本市場的實力，有不斷往上走高的現象。
謝金河表示，以台積電現在的競爭力，沒有什麼競爭對手，全球半導體大廠能利用每年的盈餘來進行擴廠的公司，大概只有台積電，台積電一年賺了近1兆台幣，且300億美元於全球擴廠，擁有極大的實力，，加上擁有先進設備，其競爭優勢，還能這座「護國神山」再戰10年以上。
台積電1元約影響加權指數8點，登上千金俱樂部的台積電，往後每漲一次，價格一跳就是5元，貢獻大盤約近40點，將對未來台股交易型態產生重大的影響。