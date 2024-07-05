英國工黨有望勝出　專家估2大因素恐讓英鎊面臨回貶壓力　

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此一時彼一時，上一屆選舉只有202席的工黨，目前氣勢淩厲，最新出口民調顯示，工黨極大可能贏得410席，只是市場更關注的當然是工黨的施政政策。 實際上，不論是工黨或是保守黨，兩大政黨為了爭取中間選民支持，在大方向立場上其實不會有太大改變，因此，即使保守黨執政換成工黨，市場也不會對此有太大不確定或不穩定性。
楊傲正認為，工黨作為英國老牌政黨，其中間偏左立場深入市場和民心，相對保守黨而言，工黨會更講究限制政府支出，富人稅率有提高可能，更會重視福利、醫療、移民政策，中間偏左政策有望進一步壓低通膨率，打壓富人和企業盈利，但有助穩定經濟成長，關鍵是改革黨能贏多少。
既然英國大選大致結果都已預料之內，英國大選為何能還是可以影響英鎊和英股波動？楊傲正分析， 傳統來說，保守黨和工黨必然占了第一或第二大政黨之位，近年獲得較多支持的蘇格蘭民族黨是脫歐時期得益最大的政黨，由於其親歐立場得到了不少親歐派支持。然而，時移世易，不論是脫歐還是再加入歐盟已不再是話題，該黨的支援在這次大選極大機會被工黨奪走。
唯一的意外，大概是新興的英國改革黨，該黨領袖是強硬脫歐派法拉吉（Nigel Farage），該黨目前主打反移民牌，由於英國很長一段時間受移民和難民移入而霸佔了很多醫療、公共服務資源，該黨提出極嚴厲的移民政綱希望得到支持。 民調最新顯示該黨支援率已接近保守黨，不過在單選區單議席下，該黨預料能得到的議席可能不多。如若該黨今天能拿下比民調更多議席，工黨作為最大黨雖然不會明顯改變移民政策，但也代表了英國選民反移民立場興起。
由於富時100指數權重多是能源股 ，楊傲正表示，工黨上台雖然已是市場預期，但大勝的比率將大增工黨執政的效率，工黨立場偏左並表示將增加油企的稅收，而富時100指數最大權重的頭5名上市公司裡，其中兩家都是能源企業，預料短期內可能因此會對英股指數造成壓力。
至於英鎊能否轉勢？ 楊傲正認為，除了對油企加稅外，工黨也主張增加富人稅率和減少政府支出等立場可能因此壓低英國債務水準和通膨率，配合英國央行有望即將降息，英鎊或會因此有回跌可能。 不過，就短期而言，假如工黨如預期上台，增加英國經濟的穩定度，對英鎊可能因此有提振作用。技術上，英鎊兌美元自6月中旬從1.2860水準回跌至1.2620水準，每天波幅收窄形成了楔形，也就是有望之後明顯反彈，上方阻力在1.2776水準，突破後有望挑戰1.2818、1.2860和1.29水準。