踢爆軍方用華為路由器！黃國昌痛批：沒被揭發繼續遮掩裝沒事
民眾黨立委黃國昌日前揭露，國軍的光電標案使用中國製逆變器，昨日黃國昌更揭露標案中的路由器是中國廠商華為生產、工業電腦也是中國製，恐影響國家資安。黃國昌今（5）日痛批軍方沒被揭發繼續遮掩裝沒事。
記者呂炯昌／台北報導
台灣民眾黨立院黨團今日上午舉行「別讓民進黨綁架台灣民主」 記者會，回應時事議題。媒體詢問國軍使用華為產品，是否應該進一步清查，若沒被揭發是否軍備局就持續違法不得使用中國資通訊產品的禁令？黃國昌表示，民眾黨黨團記者會揭露軍事要塞使用中國製產品，他在外交及國防委員會質詢國防部長顧立雄時，已明確要求請國防部全面清查，他在記者會中除了點名蘭陽指揮部，也點名左營海軍艦隊指揮部、國防大學、三軍總醫院松山分院，
黃國昌說，國防部後續清查他的檢舉都沒錯，但令他憤怒是被點名到他們才承認，所以昨天又再度召開記者會，他本來昨天要去請教國安局不是只有逆電器，路由器也有使用華為的產品，他想問軍備局為何隱匿、不跟大家講，他昨天召開記者會後，晚間軍備局才回應媒體的確有此事。
黃國昌怒批，完全應證他所說沒有被抓到、沒有被揭發，他們就要遮掩裝沒事，這是非同小可，國防部與國安局要徹查，綠能國家隊怎麼會幹怎麼離譜的事，「只有這4個地方嗎？全面徹查追究責任，嚴肅追究責任不要想放手。」