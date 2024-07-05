蘿拉靠它暗槓8位數！「AB合約」手法一次看懂　被抓恐吃刑法官司

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事實上，AB合約最常出現在房地產買賣中，是指建商在交易裡會製作兩份不同的合約，一份是用來抬高房屋總價，並拿來向銀行申請房貸、拉抬實價登錄的假合約；另一份則是真正的交易價格合約，由建商與買方簽訂，假合約通常會以折讓或退款形式，讓買家達成真正交易價格。
不過，若房地產AB合約東窗事發，除了違反 《平均地權條例》和《稅捐稽徵法》之外，也違反刑法第210條《偽造私文書》、刑法第214條《使公務員登載不實》以及刑法第339條《詐欺背信及重利罪》。另外，銀行方在也會註記詐貸，大大影響個人信用。
蘿拉製作「AB合約」騙廠商、蔡阿嘎
而蘿拉製作的「AB合約」，則是她身為公司窗口對外談案，先是在自家公司寫了A合約，又透過另一家公司做出B合約，並用B公司的發票去對廠商請款，最後這些款項自然都落入蘿拉口袋。
那麼廠商為何願意付款給B公司呢？蔡阿嘎解釋，廠商會接受兩份合約的原因，可能是蘿拉欺騙廠商，說蔡阿嘎有兩家公司，把金額拆兩半後，合約分開寫、分開匯款就合法，但其實全是騙局。
由於蔡阿嘎接合作案都會拍攝影片、圖文PO社群宣傳，但只會放在自己頻道，若要授權給廠商使用素材通常會再要求另外付費，但蘿拉利用B合約答應廠商「蔡阿嘎肖像授權給你使用」，並從中獲利，廠商也順理成章地將這些素材拿出來打廣告。
當蔡阿嘎發現自己頻道的素材未經授權就使用後，蘿拉當時對公司解釋，廠商認為與蔡阿嘎的合作案成效很好，希望能免費授權素材給他們使用，這對蔡阿嘎的頻道也是一種宣傳，明年可能還有機會與該廠商談合作，蔡阿嘎基於對廠商抱持友好態度，因此才點頭答應，但蘿拉的不法行為最終仍曝光。