撿到工作證竟被拗用寄的還不出郵資！惹怒全網台電主任出面收尾
彰化陳姓民眾3日晚間撿到一張台電的工作證，好心致電告知將送到派出所，請對方到派出所領，對方卻希望他協助寄回，詢問郵資時還回答「拜託才幾十元而已」！民眾氣得想丟回地上。台電修護處中部分處主任陳明裕連忙表達歉意，表示是委外的晚班保全接電話，並非當事人；昨晚親自趕到彰化市取回下屬的員工識別證，強調會做好員工教育訓練。
記者顏幸如／台中報導
陳姓民眾前晚到彰化市四維路用餐，看到地上有一張台電員工的識別證，心想對方一定很著急，於是依證件上資訊打電話，沒想到對方竟要他自己寄回去，還不打算付郵資，當下氣炸嗆「我丟回原地，你們自己再去找，還是看有人要花錢幫你寄回去」。
他將這段經歷PO在臉書社團「爆料公社二社」，大嘆「這年頭好人難做」。網友留言「丟到水溝裡」、「才幾元郵資也要拗，看來台電真的很困難」、「把別人的善意當應該的」、「得了便宜還賣乖！直接丟垃圾桶」。
台電修護處中部分處主任陳明裕昨天獲悉後，連忙聯繫陳姓民眾表達歉意，並趕到彰化市取回員工的識別證。他表示民眾拾獲識別證還主動聯繫台電，他當然要表達感謝；前晚陳先生打電話時，員工已經下班，接電話的不是當事人，而是委外的保全公司人員，不僅擅自答覆問題，且態度輕浮明顯不得體，他要表達歉意。此類情況若民眾出了郵資，他們一定會付給民眾費用；這次會盡快責成保全公司對人員教育訓練，以免類似事件再發生。