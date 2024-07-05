《鬼滅之刃 柱訓練篇》結局太神！製作名單發現黃仁勳有派人支援

全都是劇本？《換乘戀愛3》東振、多惠復合　甜蜜貼臉照閃爆粉絲

▲韓國愛情綜藝《換乘戀愛3》中愛情長跑13年的「前」情侶檔多惠（左圖左）、東振，雖未在節目中復合，但昨日突然公布破鏡重圓的好消息。（圖／韓網）
▲韓國愛情綜藝《換乘戀愛3》中愛情長跑13年的「前」情侶檔多惠（左圖左）、東振，雖未在節目中復合，但昨日突然公布破鏡重圓的好消息。（圖／韓網）

記者史平旭／綜合報導

開播以來便大受歡迎的韓國愛情綜藝《換乘戀愛》，今年4月第三季迎來大結局。其中，愛情長跑13年最終仍以分手收場的情侶檔，前女團BESTie成員宋多惠和男友徐東振一直是觀眾們紛紛敲碗、最希望復合的「大熱節目CP」，可惜直到最後粉絲們依然沒有等來好消息。節目播畢近3個月後，沒想到昨（4）日多惠竟突然在社交平台上貼出一系列與東振貼臉合影的親密合照，並配文表示：「我們現在好好交往！」正式宣布復合，猝不及防的官宣也讓觀眾又驚又喜。

我是廣告 請繼續往下閱讀
《換乘戀愛》是一檔韓國愛情實境真人秀節目，讓因各式原因而分手的情侶們聚在一起，找回逝去的愛、或者尋找新愛情，最後嘉賓們彼此選擇「換乘」或「復合」的戀愛綜藝。其中，「多惠、東振」便是《換乘3》中最被觀眾們看好的熱門情侶檔，在節目中女方為了這段感情留下許多淚水；男方嘴巴上說不在意前任，但小細節卻又處處顯露出他的貼心，只可惜當時在節目最後東振仍舊決定結束這段感情，選擇了另一位女嘉賓惠媛。

▲昨日，多惠在社群平台曬出與男友東振的甜蜜貼臉拍立得公開兩人復合的消息。（圖／dahye0612、dxseo_ IG）
▲昨日，多惠在社群平台曬出與男友東振的甜蜜貼臉拍立得，公開兩人復合的消息。（圖／dahye0612、dxseo_ IG）
昨日，多惠在社群平台上發文：「節目結束後到現在，對於哥哥和我的關係一直苦惱了很多，直到最近都無法做出確切的說明，但是現在好像能夠開心得說出來了，我們現在在好好交往」，文中也幽默地提到沒有結婚，希望大家能多多支持；向粉絲傳達與「前任」男友東振再續前緣的好消息。

隨後東振也在自己的社群平台上甜蜜喊話多惠：「雖然花了太久的時間，但我會更愛妳。」貼文發布不到24小時狂吸近50萬個讚，各國粉絲紛紛在留言區為這對重燃愛火的情侶獻上祝福，不過也有不少觀眾看到突如其來的公開戀情PO文後，表達「難道之前都是在炒作」、「把觀眾當傻子來炒熱度的嗎」的反應，開始懷疑節目的真實性。

▲多惠（圖左）、東振（圖右）復合的消息卻也讓粉絲質疑只是節目組在炒作。（圖／dahye0612、dxseo_ IG）
▲多惠（左圖）、東振復合的消息讓粉絲質疑只是節目組在炒作。（圖／dahye0612、dxseo_ IG）

綜藝大哥愛賭欠債！黑衣人錄影現場堵人收錢　帶走製作人當綁票

旅天下線上旅展開跑！早鳥現折2萬　韓國「首爾5日遊」萬元有找

韓國「花滑女神」被爆性侵學弟！首發聲否認　稱兩人處於戀愛關係

邊佑錫爆跟「10萬網美戀愛」！衝微博熱搜粉絲一看笑翻：漏洞百出

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
我是廣告 請繼續往下閱讀
app下載