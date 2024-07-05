全都是劇本？《換乘戀愛3》東振、多惠復合 甜蜜貼臉照閃爆粉絲
開播以來便大受歡迎的韓國愛情綜藝《換乘戀愛》，今年4月第三季迎來大結局。其中，愛情長跑13年最終仍以分手收場的情侶檔，前女團BESTie成員宋多惠和男友徐東振一直是觀眾們紛紛敲碗、最希望復合的「大熱節目CP」，可惜直到最後粉絲們依然沒有等來好消息。節目播畢近3個月後，沒想到昨（4）日多惠竟突然在社交平台上貼出一系列與東振貼臉合影的親密合照，並配文表示：「我們現在好好交往！」正式宣布復合，猝不及防的官宣也讓觀眾又驚又喜。
記者史平旭／綜合報導
《換乘戀愛》是一檔韓國愛情實境真人秀節目，讓因各式原因而分手的情侶們聚在一起，找回逝去的愛、或者尋找新愛情，最後嘉賓們彼此選擇「換乘」或「復合」的戀愛綜藝。其中，「多惠、東振」便是《換乘3》中最被觀眾們看好的熱門情侶檔，在節目中女方為了這段感情留下許多淚水；男方嘴巴上說不在意前任，但小細節卻又處處顯露出他的貼心，只可惜當時在節目最後東振仍舊決定結束這段感情，選擇了另一位女嘉賓惠媛。
昨日，多惠在社群平台上發文：「節目結束後到現在，對於哥哥和我的關係一直苦惱了很多，直到最近都無法做出確切的說明，但是現在好像能夠開心得說出來了，我們現在在好好交往」，文中也幽默地提到沒有結婚，希望大家能多多支持；向粉絲傳達與「前任」男友東振再續前緣的好消息。
隨後東振也在自己的社群平台上甜蜜喊話多惠：「雖然花了太久的時間，但我會更愛妳。」貼文發布不到24小時狂吸近50萬個讚，各國粉絲紛紛在留言區為這對重燃愛火的情侶獻上祝福，不過也有不少觀眾看到突如其來的公開戀情PO文後，表達「難道之前都是在炒作」、「把觀眾當傻子來炒熱度的嗎」的反應，開始懷疑節目的真實性。