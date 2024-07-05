外籍生非本土被壓縮的元凶！姜豐年呼籲：恢復原本的洋將4節7人次

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在日前選秀體能測試會上，新聯盟方面表示今天將再次召開會議，討論外籍生是否有可能使用其他替代方案進入聯盟，也不排除有可能讓外籍生再次參加選秀。暫代聯盟發言人職務的張樹人表示：「我們這禮拜五會充分討論，因為這次取消外籍生選秀，確實有影響到他們的準備，決定的稍微倉促了一些。」
對此UBA政大雄鷹領隊姜豐年也有一些看法，他直言外籍生加入對台灣籃球有3項重大意義：第一是提升本土球員的競爭，第二是豐富教練團的戰術體系，第三是可以成為歸化球員人選。他直言若「一昧只會把初高中球員往外送給別國去培訓，再選回來當國手，置本土培訓系統於何地？叫這些辛苦培訓的基層教師教練如何甘心？」
「期盼職籃重視並支持外籍生的貢獻，不然，再無優秀的外籍生願意來台灣參加大學籃球，損失的不是外籍生，而是整個台灣籃球的培訓基礎！」姜豐年領隊的建言是否會影響新聯盟最後決議？今天下午應該就能知道答案。
洋將才是壓縮本土空間的原因 姜豐年與許總看法一致
姜豐年今日稱PLG本季洋將改成4節8人次，每場可登錄3名洋將，不少球隊改用3大陣容，導致壓縮本土球員上場空間，造成數據下滑。他表示：「真正壓縮本土球員的，是這4節8人的3洋將制！而不是外籍生！若能恢復原本的，前三節同時在場最多2洋將，第四節只能有1洋將，才是培訓外籍球員和本土球員的方式！」
他進一步解釋說，若每隊減少洋將使用人數，及限制全隊洋將總薪資，不必限制個別洋將薪資，讓各隊GM，教練的洋將／外籍生／本土球員搭配策略，自由發揮。如此，比起廢除外籍生的作法，這樣更能幫助職籃各隊的經營，保持球賽的競爭可看性，也可幫助台灣籃球的整體成長。