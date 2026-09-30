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MLB季後賽9月30日賽程

MLB季後賽9月30日先發投手數據一次看

MLB季後賽外卡焦點大戰分析、結果預測

MLB季後賽分區種子順序為何？

2026美國職棒大聯盟賽季可以去哪裡看？

▲大聯盟季後賽將在9/30日開打。（圖／取自MLB X）

MLB季後賽9月30日賽程

台灣時間（UTC+8） 對戰組合 (客隊 vs 主隊) 常規賽戰績 預計先發投手 比賽地點 美國轉播平台 9/30 (三) 02:00 AM 費城人vs勇士 88-74 / 94-68 J. Luzardo vs. C. Sale Truist Park NBC / Peacock 9/30 (三) 05:00 AM 白襪vs太空人 84-78 / 81-81 H. Smith vs. A. Blubaugh Daikin Park Peacock / NBCSN 9/30 (三) 08:00 AM 紅襪vs洋基 87-75 / 93-68 P. Tolle vs. C. Schlittler Yankee Stadium NBC / Peacock 9/30 (三) 10:00 AM 小熊vs教士 89-73 / 91-71 M. Boyd vs. M. King Petco Park Peacock / NBCSN

MLB季後賽9月30日先發投手數據一次看

白襪vs太空人

球隊 G1先發投手 2026例行賽戰績 2026防禦率（ERA） 休士頓太空人 AJ Blubaugh 5勝3敗 3.66 芝加哥白襪 Hagen Smith 3戰3勝 1.29 洋基vs紅襪



球隊 G1先發投手 2026例行賽戰績 2026防禦率（ERA） 備註 紐約洋基 Cam Schlittler 14勝6敗 1.95 賽揚大熱們 波士頓紅襪 Payton Tolle 9勝6敗 3.03 2026年8月曾單場飆14K 小熊vs教士





球隊 G1先發投手 2026例行賽戰績 2026防禦率（ERA） 備註 聖地牙哥教士 Michael King 12勝10敗 3.21 教士下半季輪值核心 芝加哥小熊 Matthew Boyd 10勝5敗 3.91 小熊倚重之左投

費城人vs勇士

球隊 G1先發投手 戰績 防禦率（ERA） 備註 亞特蘭大勇士 Chris Sale 14勝9敗 2.16 對戰費城人4勝0敗（防禦率2.08） 費城費城人 Jesus Luzardo 14勝5敗 2.86 預計擔任假先發（曾對勇士投出完封）

MLB季後賽外卡焦點大戰分析

9/30 (三) 08:00 AM 紅襪VS洋基

📍對戰預測：紐約洋基勝出

▲MLB 9/28季後賽外卡戰賽程時間。（圖／取自MLB X）

MLB季後賽分區種子順序為何？

聯盟 分區冠軍（種子順位） 外卡晉級球隊（種子順位） 美國聯盟 (AL) 光芒（東區／第1種子）

守護者（中區／第2種子）

太空人（西區／第3種子） 洋基（外卡1／第4種子）

紅襪（外卡2／第5種子）

白襪（外卡3／第6種子） 國家聯盟 (NL) 釀酒人（中區／第1種子）

道奇（西區／第2種子）

勇士（東區／第3種子） 教士（外卡1／第4種子）

小熊（外卡2／第5種子）

費城人（外卡3／第6種子）

2026美國職棒大聯盟賽季可以去哪裡看？

▲MLB外卡戰、季後賽對戰圖表。（圖／取自MLB X）

MLB季後賽參賽隊伍與種子排名方式

美國職棒大聯盟（MLB）季後賽首輪外卡系列賽今（30）日即將揭開序幕。根據季後賽賽制，美聯由紐約洋基交手波士頓紅襪、休士頓太空人對戰芝加哥白襪；國聯則是聖地牙哥教士對上芝加哥小熊以及亞特蘭大勇士對決費城費城人，8隊爭奪4張晉級門票。《NOWNEWS》以下為您整理9月30日美聯與國聯共4組外卡賽的賽程、基本資訊以及轉播。棒球史上最經典的「基襪大戰」第六度在季後賽上演，也是兩隊連續兩年在外卡戰狹路相逢。去年洋基橫掃了紅襪，今年例行賽也以56勝30敗、得失分差+26的絕對優勢碾壓死對頭。洋基擁有全聯盟最強大的投手群，由美聯賽揚獎大熱門、防禦率1.95排全聯盟第2的Cam Schlittler領軍；而紅襪打線則由重砲一壘手William Contreras與安打王Ceddanne Rafaela領銜。最大的變數在於洋基主砲Aaron Judge（小腿拉傷）能否趕在首戰歸隊。洋基在例行賽對戰紅襪取得絕對優勢，且擁有美聯賽揚獎大熱門Cam Schlittler坐鎮首戰。儘管主砲賈吉出賽成謎，但洋基坐擁全聯盟最強的投手輪值陣容與主場優勢，預期能靠著強大壓制力阻斷紅襪機關槍打線的攻勢，順利先贏下首戰。：免費無線電視，通常週末早晨轉播熱門賽事。：老牌體育頻道，提供例行賽至季後賽固定轉播與中文講評。：有線電視頻道，部分週末賽事提供LIVE直播。：透過中華電信MOD收看，提供多場MLB賽事。：可使用手機、平板與電腦收看，MAX頻道提供更多場次。：播出《週五棒球夜》（Friday Night Baseball）。：MLB官方付費串流平台，可觀看全聯盟賽事。總共12支球隊晉級。美國聯盟（AL）與國家聯盟（NL）各有6支球隊參賽，包含3支分區冠軍與3支外卡球隊。洛杉磯道奇（Los Angeles Dodgers）。根據最新報導，道奇隊在過去兩季已完成二連霸，今年將挑戰史詩級的三連霸霸業。在先前的賽事中，道奇隊曾靠著泰勒·格拉斯諾（Tyler Glasnow）的關鍵救援與雙殺守備淘汰多倫多藍鳥（Toronto Blue Jays）挺進下一輪。各聯盟晉級的6支球隊將依據例行賽勝率被列為1至6號種子。1號與2號種子： 各聯盟勝率最高的兩支分區冠軍，首輪輪空，直接保送晉級「分區系列賽」。3號種子： 勝率排在第3名的分區冠軍。4、5、6號種子： 各聯盟未封王球隊中勝率最高的三支「外卡」球隊。外卡系列賽（Wild Card Series）採取「三戰兩勝制」，且在短短三天內打完，沒有移動休息日。對戰組合為：3號種子對決6號種子、4號種子對決5號種子。最關鍵的優勢在於，三場比賽全數由高順位種子球隊擔任主場。