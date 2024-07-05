名家論壇》黃創夏／報告威廉　開戰容易終戰難

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確實，面對挑釁，「你要戰、便做戰！」確實是一個豪氣干雲的果斷決策，但負責任的執政者恐怕要考慮更周密，就是要有「戰爭管理、衝突管理」的明確目標設定、戰場控管，不然很可能會被不必負起實質執政責任的對手，牽著鼻子走！
當年普魯士帝國的威廉大帝和俾斯麥，開戰與終戰都一直心有定見，也掌控局勢發展，但到了後來的威廉二世，莽撞開啟了第一次世界大戰，最後也終結了普魯士帝國！
真的，報告威廉，開戰容易終戰難。
更何況，千萬不要輕忽對手看似胡鬧的無厘頭，因為很多人無能做好事，搞亂事的本領卻不差，如果真的要搞大罷免戰爭500天，如果無法達到將對手罷免過6人以上，而且補選也都六席全拿，到了明年年底，新政府就任一年半以上，在選舉延長賽的熱戰當中，若民進黨還是立院不過半，未必是福。
真的，對手雖然很亂，不得不戰，但也要小心他們借力使力。
最近的戰局是天乾物燥，本該小心火燭，因為「芯芯」之火足以燎原，何況只是小小的「樑」，被人拿著火把闖入升溫，怎能逃掉被燃燒成灰的夢靨！
面對被罷免的壓力，這一段時間，謝國樑採取戰略冷卻的因應策略，沒想到在第二階段連署的尾聲，徐巧芯跳入戰場，急遽升溫的局面下，第二階段連署數扶搖直上，不但突破3萬07百多的門檻，還超過4萬人，這是超越門檻30%以上，基隆市選委會再如何挑剔，恐怕都難以改變通過2階段連署的結果。
徐巧芯固然可能是慣於搶聲量的表現，值得注意的卻是國民黨自主席朱立倫以降，也都在第二階段的最後期間，主動跳入戰場，升溫局面，箇中原因值得玩味。
國民黨很可能是在進行一場「燃燒國樑，照亮藍委」的損害控制及戰略部署。
事實上，在朱立倫公開跳入基隆的戰場前，第二階段的連署就已經逼近三萬門檻，最後幾天的衝刺之下，國民黨黨中央應該也能預判，謝國樑在劫難逃。這不需要精算，任何人都可以判斷：如果躲不過，就讓這場戰役發揮最大的邊際效益吧。
基隆市對國民黨目前的地方縣市版圖而言，只是邊邊角角，但如果罷免謝國樑成了「青鳥行動」到明年2月1日可以啟動的「大罷免時代」中繼站，國民黨立委可就岌岌可危了。
既然要燒，就燒吧！
燃燒國樑，照亮藍委，從現在到10月中，極高機率會舉辦的「罷免投票」三個月內，國民黨採取熱戰，可以把焦點轉移成「藍綠對決」，只要藍營選民腎上腺素飆高，就可以抹去從2月1日到現在，國民黨立委在立法院的荒腔走板，反正死豬不怕開水燙，國民黨這段時間的滿意度呈滑坡式斷裂，回到藍綠對決，反而可能有所上升。
如果謝國樑擋住了罷免（持平地說，以謝國樑對藍軍的號召力和魅力，要擋住罷免的機率實在很低），國民黨立委最害怕的「大罷免運動」聲勢將受到重挫，半年之後正式啟動對藍委的罷免威脅，勢必將大大緩解。
如果謝國樑被罷免成功呢？藍軍將個個人人自危，面對「大罷免行動」人人自危，《選罷法》的罷免門檻修法，反而會讓整個國民黨「團結」，修改門檻加速行動，反正只會讓謝國樑當「祭品」，其他藍委被罵也死不了人。
更有趣的角色則是民眾黨，如果罷免成功了，三個月內必須補選基隆市長，國民黨在基隆恐怕無人可戰補選市長，最近在基隆頗為勤奮走基層的黃珊珊，勢必會引起關注。更何況，民眾黨很可能在7月24日後的法院判決丟了新竹市，若真如此，還有基隆市可以想望。
就是在這種藍白都可以各有所圖的局面當中，燃燒吧，國樑！
●作者：黃創夏／資深媒體人
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