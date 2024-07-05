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台灣職業「年薪不唬爛表格」曝！這行爽賺700萬　每週工作僅6小時

▲台灣每一個職業的薪資結構都不盡相同，同時也是許多人選擇轉換跑道時，考量的重大因素。（示意圖／Pixabay ）
▲台灣每一個職業的薪資結構都不盡相同，同時也是許多人選擇轉換跑道時，考量的重大因素。（示意圖／Pixabay ）

記者張嘉哲/綜合報導

台灣每一個職業的薪資結構都不盡相同，同時也是許多人選擇轉換跑道時，考量的重大因素，但常常因為身邊沒有同類型職業的親朋好友，因此都是上網參考觀看。然而近日，就有網友發起「年薪不唬爛」活動，結果釣出許多人熱烈響應，台灣各大職業紛紛出籠，從年薪不到50萬至1400萬的區間都有，甚至有神人利用爬蟲系統製作表格，讓網友狂朝聖大讚「超級實用。」

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一名網友在「Dcard」貼文指出「這次是認真的年薪職業不唬爛專區，之前看其他討論串，格式非常的亂，這次看看能不能利用統一格式把它蓋樓蓋起來，方便打工人參考以及反映個產業的真實薪資」只見留言的格式，要依序輸入「公司產業」、「單位」、「學歷」、「年資」、「月薪」、「税前年薪」以及「週工時」。

▲原PO最近去面試工作，豈料面試到一半竟然被說「可以走了」，讓她很傻眼，貼文一出，網友反讚「要慶幸」。（示意圖／取自unsplash）
▲網友發起「台灣職業年薪不唬爛」留言活動，結果獲得廣大迴響，留言已經逼近1800則。（示意圖／取自unsplash）
而貼文曝光之後，留言數已經逼近1800則留言，不管是文組出路還是理組的科技產業，幾乎都有網羅到，完整資料都能夠詳細看到，甚至有「家庭主婦」都搞笑上去留言，在週工時還填下「不眠不休做到死」，月薪部分則是寫「看老闆當月收入20萬以上」。

神人爬蟲系統整合變表格！網友大讚實用狂朝聖

然而隨著留言越來越多，就有神人幫大家利用「爬蟲系統」整理出表格給大家參考，只見表格中條列非常清楚，看過去一目瞭然，《NOWnews》記者實際點入查看後，發現每分每秒幾乎都至少30人在觀看，不少網友大讚：「推推用心的大神」、「這表格可以讓很多新鮮人參考，歷久不衰，超級實用。」

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▲有大神利用「爬蟲系統」將留言統整成表格，讓網友每分每秒都在朝聖！清楚了解各個產業薪資結構以及分佈。（圖/Dcard）
而記者實際查看表格中的內容，發現普遍高薪的職業大多數都是以「科技業」為主，最多人填的「IC設計產業」，只要是年資超過7年以上的人，很多人年薪都是超過200萬元；而如果是剛入職沒多久的IC產業新鮮人，年薪也有100萬至150萬的波動，甚至有「外商IC設計產業」的人，月薪25萬，年收入卻高達950萬，可見其獎勵分紅制度有多豐厚。

至於年薪較低的產業，普通的工程師年薪不少落在70萬至90萬之間；傳產類許多也只有64萬至80萬；以前許多人嚮往的公務員類別，則從60萬至90萬區間都有。另外許多人好奇房東如果一年投資下來能賺多少，一名女網友接管家中8年房屋收租部分，一年有700萬的收入，週工時只要6小時，羨煞不少人。

📍完整「台灣職業不唬爛年薪公開表格」點這裡

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