台灣職業「年薪不唬爛表格」曝！這行爽賺700萬　每週工作僅6小時

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而貼文曝光之後，留言數已經逼近1800則留言，不管是文組出路還是理組的科技產業，幾乎都有網羅到，完整資料都能夠詳細看到，甚至有「家庭主婦」都搞笑上去留言，在週工時還填下「不眠不休做到死」，月薪部分則是寫「看老闆當月收入20萬以上」。
神人爬蟲系統整合變表格！網友大讚實用狂朝聖
然而隨著留言越來越多，就有神人幫大家利用「爬蟲系統」整理出表格給大家參考，只見表格中條列非常清楚，看過去一目瞭然，《NOWnews》記者實際點入查看後，發現每分每秒幾乎都至少30人在觀看，不少網友大讚：「推推用心的大神」、「這表格可以讓很多新鮮人參考，歷久不衰，超級實用。」
而記者實際查看表格中的內容，發現普遍高薪的職業大多數都是以「科技業」為主，最多人填的「IC設計產業」，只要是年資超過7年以上的人，很多人年薪都是超過200萬元；而如果是剛入職沒多久的IC產業新鮮人，年薪也有100萬至150萬的波動，甚至有「外商IC設計產業」的人，月薪25萬，年收入卻高達950萬，可見其獎勵分紅制度有多豐厚。
至於年薪較低的產業，普通的工程師年薪不少落在70萬至90萬之間；傳產類許多也只有64萬至80萬；以前許多人嚮往的公務員類別，則從60萬至90萬區間都有。另外許多人好奇房東如果一年投資下來能賺多少，一名女網友接管家中8年房屋收租部分，一年有700萬的收入，週工時只要6小時，羨煞不少人。
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