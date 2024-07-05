特企／僅此一場！別再錯過與美國首席AI HealthTech大師面對面

特企／BIS IN DEI攜高雄英迪格酒店Fun夏日！配鏡滿額再抽住宿券

▲BIS IN DEI與高雄英迪格酒店合作，打造最Fun夏日。（圖／BIS IN DEI提供）
▲BIS IN DEI與高雄英迪格酒店合作，打造最Fun夏日。（圖／BIS IN DEI提供）

本報訊

暑期將至，連日高溫讓人踏出門都覺得困難。為了讓每個人都能自由自在的享受夏天，BIS IN DEI 與高雄英迪格酒店跨界合作，推出夏日Fun暑價活動，即日起除了來店配鏡滿額更可以獲得抽獎機會，將高雄英迪格酒店住宿券、德國蔡司蒸氣眼罩等夏日好禮輕鬆帶回家，此外還有超多配鏡優惠讓所有人都能時尚過夏天。

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酷炫一夏 整副配鏡消費滿$3,800夏日好禮等你抽回家

秉持著為大家補充時尚維他命的精神，本次準備了酷炫又時尚的抽獎活動，即日起到9月1號，只要來店整副配鏡滿$3,800元並加入BIS IN DEI官方LINE社群即可得到「BIS夏日Fun暑價 酷炫一夏」的抽獎機會，獎項包含「高雄英迪格酒店雙人住宿券」、「德國蔡司蒸氣眼罩」、「BIS IN DEI獨家彩繪購物袋」等超值好禮。

繽紛一夏 配鏡搭配變色片現折$888

夏日陽光越來越毒辣，想趁此機會更換成變色鏡片的消費者們絕對不能錯過！活動期間來店配鏡搭配全品牌變色鏡片，鏡框價格即可現折$888，讓小資男女也能以優惠入手，無論是在室內做為一般眼鏡著用展現知性氛圍，或是外出抵禦紫外線的時尚墨鏡都能一次搞定！

【BIS IN DEI 品牌介紹】

BIS IN DEI創立於2007年，是台灣快速配鏡的始祖，靈感來自拉丁文「一日兩次」的意思，結合了服用維他命一日兩次的概念。替大家補充時尚造型的維他命，不論是修飾臉型、變換造型，都能讓每個人增添其自信感。BIS IN DEI讓眼鏡不只是眼鏡，而是每日隨服裝搭配的時尚必備配件；在設計上，融合大眾流行趨勢與小眾市場的獨特性，隨時擁有最新最多的流行款式，並藉由最快速最優質的專業服務，帶給消費者不一樣的消費體驗；make you look good，一種美好生活的提倡，就是BIS IN DEI 要帶給消費者的最終態度。

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