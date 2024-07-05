楊繡惠轟「名醫江坤俊偷吃」管不了老二死好 遭酸「話多」怒回嗆
愛家名醫江坤俊爆出偷吃護理師，他和老婆劉藺秦發共同聲明滅火，形象已經大傷，又爆出疑似向美女營養師伸出鹹豬手、追求許藍方等，他透過經紀人否認，新聞持續延燒。楊繡惠時常針對時事發表想法，她今（5）日在臉書直率發文：「有人老大管不了老二死好。」網友留言勸她管好自己，她一一反擊火力全開。
記者林奕如／綜合報導
楊繡惠在臉書表示，「怎麼臉書怎麼了？我沒加的一堆人都在挖臉書，最多就是江坤俊醫生偷吃，為何我要看到這個啊，有人老大管不了老二死好。」貼文一曝光馬上吸引關注，有網友讚「姐姐講話一針見血、阿姐說得漂亮」、「姐姐說話就是霸氣！我欣賞」。
不過有一些人認為楊繡惠不應該針對此發言，「管好自己吃自己飯管自己事」、「話多不如話少」，楊繡惠直率一一回應：「你管好你自己就好！不用管我說什麼」、「我話多話少跟你沒關係」。甚至有人表示：「其實有時候妳只要安靜的看著就好了，不一定要發文抨擊。他還是醫生，而妳漸漸的年邁衰老了，不要有一天妳遇到他當主治醫師時，他選擇放棄不救妳」，楊繡惠直接回答：「我可以選別人！你擔心你自己就好。」
※【NOWnews 今日新聞
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