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英國大選、保守黨慘敗！蘇納克承認「工黨贏了」　傳今天請辭黨魁

▲英國首相蘇納克，已抵達他位於約克郡里奇蒙選區的計票所，有消息指出，他預計5日宣布請辭保守黨黨魁一職。（圖／翻攝自衛報）
▲英國首相蘇納克，已抵達他位於約克郡里奇蒙選區的計票所，有消息指出，他預計5日宣布請辭保守黨黨魁一職。（圖／翻攝自衛報）

國際中心蔡姍伶／綜合報導

英國國會大選，當地時間4日已舉行，出口民調顯示保守黨（Conservative Party）慘敗，幾乎篤定會丟失執政權，首相也會換人當。有英媒聲稱，保守黨黨魁、現任首相蘇納克（Rishi Sunak）可能會在今天（5日）宣布請辭黨魁。

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根據《BBC》最新預測，截至發稿時間為止，工黨（Labour Party）預計將拿下410席，保守黨則是144席。目前已知保守黨執政內閣中，有8人在這次選舉失去席位，包含國防大臣夏普斯（Grant Shapps）、下議院領袖及樞密院議長莫當特（Penny Mordaunt）。

《衛報》報導，蘇納克稍早承認工黨獲勝，並已致電對方黨魁表示祝賀。據蘇納克所說，他將返回倫敦，在放棄首相職務之前，還會針對本次選舉結果發表談話，然後他將返回約克郡的家，但沒有透露他還會擔任保守黨黨魁多久。

對於蘇納克將請辭黨魁一事，有消息指出，保守黨內部希望他至少可以留任到9月，確保保守黨在混亂時期，能平穩的過渡權力。

另一方面，呈現壓倒性優勝的英國工黨，其黨魁施凱爾（Keir Starmer），5日也在所屬選區-倫敦霍爾本和聖潘克拉斯（Holborn and St Pancras）勝出。

施凱爾聲稱，英國人民已用選票表達自己的聲音，也準備好迎接變革：「這是你們的民主、社區和未來，你們已經投票了，現在輪到我們履行承諾了。」


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