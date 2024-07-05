委員會現場直播挨轟 陳智菡反嗆綠委「亂造謠」：做助理該做工作
立法院內政委員會昨日排審「公職人員選舉罷免法修正草案」，國民黨立委擬修法提高罷免難度，民進黨一早就發起甲動佔領主席台，抱病出席的召委高金素梅在一片混亂中離開會場；民眾黨立委麥玉珍雖有簽到，但是並未出席，民眾黨立院黨團主任陳智菡則現身直播，並批民進黨立委不開會是薪水小偷，民進黨立委則酸「老闆在偷火龍果」。陳智菡今（5）日回應表示，她做了助理該做的工作，並反批民進黨召委不主持委員會，還亂造謠。
記者呂炯昌／台北報導
台灣民眾黨立院黨團今日上午舉行「別讓民進黨綁架台灣民主」 記者會，回應時事議題。媒體詢問昨日赴委員會直播，遭綠營酸「偷火龍果」，陳智菡表示，昨日她前往立院內政委員會，是到委員會了解當時的狀況，她站在旁邊並沒有干擾議事，反而是民進黨癱瘓議場，立委根本無法開會，她才開直播向國人說明真實狀況。不料，馬上遭到民進黨立委對她進行言語霸凌，不斷嘶吼，還造謠民眾黨的立委不來開會，還派助理來亂，「我執行助理工作沒有妨礙任何人，但是民進黨立委已經妨礙議事運作。」
陳智菡表示，立院助理進入委員會工作沒有問題，反觀民進黨召委鍾佳濱、王定宇、邱議瑩放著自已的委員會不開混，亂入內政委員會癱瘓議事，而且還公然造謠，指控民眾黨立委麥玉珍缺席，才是問題，對民進黨在現場放送的謠言，她必須嚴正澄清，避免黨團立委遭到民進黨惡意醜化。
陳智菡說：「身為一個助理，我做了助理該做的工作，但這些立委並沒有履行，他們應該對人民履行的承諾與權利。」