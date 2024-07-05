K湯轉戰獨行俠「嘴綠」兒子好難過！問父親：為何勇士不找Doncic

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根據美媒《Clutch Points》報導，「嘴綠」Draymond Green稍早在Podcast節目上透露，他的兒子DJ在得知Klay Thompson將離開勇士轉戰獨行俠之後，與自己一樣陷入相當難過的情緒。
Green是在美國時間本周二，兒子DJ從學校回到家後，親自告訴他這個難過消息，當時DJ手上還拿著一架紙飛機回家。眾所皆知，Thompson經常會在比賽結束後的賽後記者會上，為了找尋樂子，時常會把數據記錄單折成紙飛機，他也曾與Stephen Curry一同較勁，看誰的紙飛機可以飛得更遠，而曾經的美好回憶如今也成為追憶。
「我看見紙飛機上有我、Stephen Curry、Klay Thompson，還有他畫的一個人，我覺得是他自己。」Draymond Green說到。而他也藉此機會親自告訴兒子，Thompson將要轉隊去獨行俠，他已經不會再待在勇士隊了。
兒子反問為何不找來Doncic 嘴綠藉此機會教育
而Draymond Green最後則表示，兒子DJ聽到這消息的反應一點也不興奮，甚至還反問：「為什麼我們得不到Luka Doncic？」他也告訴兒子，很多事情並無法如同想像中那樣順利發展，「我需要教他什麼是薪資上限，要得到Doncic要花太多錢了。」