蘿拉槓蔡阿嘎8位數！眾揪「疑捲南寧詐騙」 3大線索全符合：太扯
百萬YouTuber蔡阿嘎昨（4）日正式說明開除元老級員工蘿拉的始末，表示對方利用AB合約、AB報表等不法行為欺騙廠商與公司，獲利高達8位數。然而早就有Dcard網友爆料，多年前轟動一時的「廣州南寧詐騙案」，加害者之一的林小姐從事電影業、IG曬出各種炫富照，眼尖的網友發現，蘿拉其中一張照片就與林小姐PO出的照片是同一張，且蘿拉本名也姓林，過去是電影業的公關，3大驚人巧合讓眾人頻頻驚呼「太扯了！」
記者賴禹妡／綜合報導
蔡阿嘎6月初發表律師聲明開除蘿拉時，就有Dcard網友挖出2015年節目《夢想街57號》討論南寧詐騙案的片段，當中2名受害者控訴遭好友鄭小姐、林小姐騙去南寧的完整過程及手法，更曝光林小姐的IG貼文，表示對方經常發吃喝玩樂的照片，其中一張就是價值不斐的香檳王，而眼尖的網友發現，蘿拉IG也有一張同樣的照片，且蘿拉本名也姓林，因此網友們懷疑是同一人。
南寧案受害人透露，當時林小姐稱和其他3人在中國投資一間店，4個股東講好輪流去看店，「然後說這次剛好輪到她，那問我們說要不要一起過去看看，順便可以帶我們去附近玩玩。」但林小姐規劃出國行程時都沒有清楚說明地點，被詢問也僅給敷衍答案，且本來稱投資的服飾店在湖南，直到受害者到了當地才發現人在廣西，隔天還直接被帶去上課，這才驚覺是遭到詐騙。
受害者稱林小姐曾從事電影業，直到從事詐騙行業後才辭職，「專心去做她們所謂的服飾業。」蘿拉過去則是從事電影業的公關，Dcard網友發現蘿拉竟與加害人林小姐出現3個驚人巧合，忍不住連連驚呼「這…太扯了吧」、「原來以前是做南寧詐騙？」而該篇文章掀起熱議後，蘿拉才將IG香檳王的照片刪除。
南寧詐騙案手法
南寧詐騙案為民國99年開始盛行於中國廣西省南寧市的傳銷詐財案件，為台灣人在中國詐騙台灣人的重大吸金犯罪，詐騙集團以「僅需支付機票費、食宿全部免費」為由，誘騙台灣人到廣西省南寧市旅遊及投資考察，並聲稱當地多個重大建設，均是廣西南寧市政府默許「純資本運作」行業而建造，讓受害者誤以為合法且利潤豐厚。
受害者還會由詐財集團「老總」授課進行洗腦，並參觀財集團成員的豪華住所，誤將「純資本運作」行業與中國國家政策、政府公權力及當地繁榮景象進行連結，點頭答應投資，最終才驚覺受騙，最終落得血本無歸。