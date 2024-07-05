高中特招專業群科續招 50校3262個名額「基北區最多」
為推動技職教育向下扎根，鼓勵國中畢業生適性入學，教育部113學年度持續辦理「高級中等學校特色招生專業群科甄選入學」，5日公告續招簡章，全國共有50所高級中等學校、214個專業群科（班）辦理「實務選才」，提供3262個招生名額。國中畢業生可依據興趣與性向選擇，且不受國中學籍區域限制。
記者許若茵／台北報導
教育部國教署說明，113學年度續招參與學校以就學區域區分，計有基北區、桃連區、竹苗區、中投區、雲林區、嘉義區、臺南區、高雄區、屏東區、宜蘭區及花蓮區等11個就學區。其中以基北區招生名額最多，預計錄取13校53個科（班）870名；高雄區次之，預計錄取5校30個科（班）769名。
招生職群包括：機械群、動力機械群、電機與電子群、化工群、土木與建築群、商業與管理群、外語群、設計群、農業群、家政群、餐旅群及藝術群等12群。其中餐旅群招生名額最多，預計錄取25校33科（班）748名；商業與管理群次之，預計錄取19校28科（班）607名。
部國教署表示，本管道今（5）日起受理報名（報名時間依各校簡章規定時程辦理），各校簡章、術科測驗時間及術科測驗內容範例等詳細資訊，請至特色招生專業群科甄選入學宣導網下載參閱。