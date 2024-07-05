蘿拉年薪200萬又騙千萬！PTT鄉民疑「蔡阿嘎年收入有破億」掀熱議
百萬Youtuber蔡阿嘎在昨（4）日證實，資深員工蘿拉被開除的真實原因是「利用AB合約詐財8位數」，並且透露蘿拉的年收入超過200萬，如今卻被蘿拉在背後捅刀，讓他感到非常難受且心痛。而PTT網友們則是對於蔡阿嘎公司給的優渥薪資非常感興趣，紛紛猜測蔡阿嘎的年收入可能有破億元，更有大票網友表示想投履歷應徵：「想當蔡阿嘎員工」、「阿嘎還有缺人嗎？」
記者洪生儒／綜合報導
蔡阿嘎4日透露前資深員工蘿拉的年收入超過200萬，如此優渥的待遇讓大票網友都感到非常震驚，而在PTT上也有網友以「蔡阿嘎是不是超有錢」為題發文，並在文中討論：「被一個人吸血吸好幾年，少了上千萬都不知道。而且員工年薪有兩百萬，代表蔡阿嘎超有錢吧！年收有破億嗎？」吸引大批網友留言表示：「台灣前1%的YTR，你覺得呢？」、「他跟老婆二伯應該都是年收破億，給的也很多，也做了不少公益」、「台灣Youtube圈裡面應該蠻多人都有破億。」不少人認為蔡阿嘎算是台灣YouTube圈裡數一數二的人物，年收入破億並不意外。
此外，也有不少網友看到蔡阿嘎員工的薪水跟福利，都紛紛留言求工作：「年薪200萬為什麼還不知足？還要做這些騙錢的事情，真的是不懂蘿拉在想什麼，阿嘎還有缺人嗎」、「好想當蔡阿嘎員工，我一定會乖乖賺錢，不會拿不該拿的」、「看完只覺得，要遇到像蔡阿嘎這樣肯給薪水的老闆，真的是很難得」、「年薪200萬上班時間又彈性的工作真的很難找到耶！蘿拉真的是不知足」、「羨慕蔡阿嘎的員工們」、「想問阿嘎還有要應徵新的員工嗎？我隨時可以去報到。」