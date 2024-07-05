婚禮藍綠白大咖齊聚一堂！「學姐」黃瀞瑩透露捧花名單有她
擁有眾多粉絲的「學姐」、民眾黨台北市議員黃瀞瑩3月11日登記結婚，還找了黨主席柯文哲、立委王世堅成為「結婚書約證人」。黃瀞瑩近日發送喜帖，將邀請柯文哲、王世堅、台北市長蔣萬安參加婚禮，黃瀞瑩今（5）日坦言藍綠白大咖齊聚一堂，是她最頭痛的地方。
記者呂炯昌／台北報導
黃瀞瑩今日接受媒體人黃揚明廣播節目專訪，主持人詢問婚禮籌備進度？黃瀞瑩說，柯文哲、王世堅都有在她結婚證書上簽名，所以都有邀請，蔣萬安與市議會同仁、民眾黨立委都有邀請，藍綠白齊聚一堂是她最頭痛的地方，排座位、流程都是頭痛的地方。
黃瀞瑩說過去有辦記者會經驗，就當成一場大記者會舉辦，但也坦言籌備婚禮讓她很焦慮，每天睡前都會問自己是不是有哪些事情還沒做好、哪些事還沒找好、那些錢還沒付？
主持人說，婚禮中丟的捧花環節，民眾黨市議員林珍羽應該是跑不掉，黃瀞瑩回應說，「沒錯，要繼續傳承下去，有KPI壓力，她一定在我的捧花名單裡。」
黃瀞瑩3月直播時表示，已想好要將捧花SET同黨市議員林珍羽。對此，林珍羽回應《NOWnews今日新聞》時笑著表示，「我會努力在辦婚宴前找到男朋友的。」林珍羽在臉書上補充表示，「來吧！以結婚為前提的交往，兼具特助能力尤佳。」