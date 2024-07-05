台八女星職場遇性騷！情勒母竟問「有加薪水」李又汝委屈噴淚
藝人李又汝加入民視8點檔《愛的榮耀》，演出蔡佳麟跟楊瓊華的女兒林惠潔，初登場就遇到職場性騷擾，回到家媽媽又問她工作狀況如何，有沒有被加薪，甚至說：「這樣每個月再多拿一萬元回家。」李又汝角色十分委屈，眼淚就要奪眶而出，她說林惠潔這角色太可憐了，竟然遇上這樣情勒的媽媽。
記者林奕如／台北報導
劇情讓李又汝想起不好的回憶，她想起有一次在國中放學、騎腳踏車回家時，突然在路上感覺胸口被摸了一下，本來以為是認識的人，結果對方騎腳踏車快速的離開，留下她在原地，還在思考剛剛發生什麼事，李又汝坦言當下沒辦法立刻求援助，回到家也不敢跟家人說，只覺得嚇壞了，怎麼會遇到這種事情，如果時間重來，她一定會站出來捍衛保護自己的身體。
李又汝要進劇組前，一收到劇本後，興奮得難以入眠，一方面是對搭檔演員初次合作感到新奇，另一方面是對久未使用的台語感到生疏，她每天都會抱著劇本，反覆練習台語才能安心入眠，也透露和蔡佳麟、楊瓊華合作愉快十分有默契。
※【NOWnews 今日新聞
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