最美性學博士許藍方再陷不倫風波？曾因「侵害配偶權」遭告上法庭
「最美性學博士」許藍方昨（4）日被爆出，曾經被乳房外科醫生江坤俊熱烈追求，兩人私下傳過曖昧簡訊等，不過對此雙方口徑一致，皆透過經紀人否認，表示彼此只是一起上過節目，沒私交，沒往來。這也是許藍方在2021年後再度被捲入「小三」風波，3年前許藍方就曾被爆出過與已婚男學長康某出軌，被康某的原配妻子提告「侵害配偶權」判賠50萬元；隔年她與5566的成員王少偉傳出曖昧緋聞，雖然雙方至今仍未明確認愛，但多次被拍與綜藝節目中親暱的互動，也讓緋聞持續延燒。
記者史平旭、楊慧玲／綜合報導
其實，早在2021年時許藍方就被周刊踢爆偷吃已婚醫生學長康某，據悉兩人在大學時代就是不同系的學長、學妹關係，雖未交往、但在同一家醫院實習，早就認識。周刊爆料指出，兩人在2020年9月開始交往並有密切關係，不僅互稱寶貝，還有各種「鹹濕對話」，最終被元配劉某抓包後，以「侵害配偶權」將許藍方告上法院，許藍方被判決賠償50萬元，而她反告雜誌社也被以不起訴處分結案。
許藍方與5566成員王少偉在兩年前也曾傳出緋聞，兩人多次被拍到同框合影，但始終未認愛，不過兩人也不避諱提及好友關係，不僅曾被發現同車而行，在節目上當其他嘉賓發現許藍方脖子上有紅痕，疑似被「種草莓」起鬨時，許藍方解釋只是被蚊子咬，但王少偉卻直接接話：「該不會我就是那隻蚊子」，讓傳聞更加撲朔迷離。有知情人士透露，其實許藍方一直希望可以公開戀情，但私生活低調的王少偉卻不想認愛，雙方對於愛情的分歧讓這段「不公開」的戀情更不明朗。